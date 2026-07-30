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改善避難所環境！空運300台冷氣支援熊本 Bic Camera助調度獲好評
日本熊本地震後正值酷暑，今天高溫超過攝氏35度。為了改善避難所環境，防衛省29日出動航空自衛隊，空運約300台可移動式冷氣至熊本縣災區。由於官方公開的畫面中出現日本家電連鎖商Bic Camera的貨車及包裝箱，引發關注，網友紛紛稱讚企業迅速支援救災。
防衛省在社群平台X發文表示，航空自衛隊第2運輸航空隊29日下午自埼玉縣入間基地起飛，將約300台可移動式冷氣運往熊本機場，隨後交由陸上自衛隊西部方面運輸隊配送至避難所等地點，協助災民因應高溫天氣。
防衛省並稱，這些冷氣是經濟產業省等相關省廳、地方政府、企業聯手合作成的成果。
航空自衛隊入間基地在X發文表示，基地人員將卡車送達的300台冷氣逐一裝載後空運至熊本縣，將持續全力投入災害派遣任務，盼為受災民眾提供安全且舒適的避難環境。
雖然防衛省沒有公布冷氣設備的供應商，但官方發布的照片與影片中，可見Bic Camera的貨車及自有品牌包裝箱，因此外界推測，Bic Camera應該是參與了這次物資調度與供應。
消息曝光後，X湧入大量正面回應，不少網友留言表示，「能在短時間內調度並交付300台冷氣很厲害」、「不愧是Bic Camera」、「這速度真是太厲害了，行政單位、自衛隊和企業的協同合作真了不起。」
此外，日媒報導，日本政府也已向多家國內空調設備製造商請求協助提供移動式冷氣，包括大金工業及日立製作所，目前正著手準備相關設備，支援熊本災區避難所的防暑需求。
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