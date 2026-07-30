熊本強震商場爆炸…男店員疏散竟衝回去「做1事」 差點喪命直呼超後悔

日本熊本縣28日下午遭受芮氏規模7.1的強震重創，死亡人數持續攀升，全縣已成立近400處避難所安置上萬名災民。然而在混亂的災難現場，除了房屋倒塌，更發生了驚心動魄的二次災害。一名在大型購物中心「永旺夢樂城」兼職的店員，在歷經劇烈搖晃並成功疏散顧客後，竟因一時心存僥倖折返現場「拿取錢包」，差點在隨後發生的商場大爆炸中葬身火窟，他也親自向媒體描述這段險象環生的生死瞬間。

據《讀賣新聞》報導，這名21歲的打工人員於熊本縣的「永旺夢樂城」（AEON Mall）二樓服飾店任職。回憶起28日下午4點27分地震襲擊的那一刻，他表示最初僅感受到地表微微顫動，不料幾秒後便化為劇烈搖晃，整個人根本無法站立。當時商場警報聲大作，店內的模特兒人形公仔接連倒下，連重型飾品貨架也轟然倒塌。他只能雙手死死撐住地面，在混亂與驚恐中等待強震過去。

震後他與同事展現職業本能，迅速安撫慌亂的顧客，並引導大家沿著已停擺的手扶梯撤離至一樓北側安全區域。不料，在順利疏散約30分鐘後，他突然發現自己的錢包遺落在休息室。眼見部分員工已陸續返回大樓，他便跟著折回二樓。當時商場內的消防自動噴水系統已故障破裂，大量積水如瀑布般傾瀉而下，空氣中更瀰漫著一股令人窒息的刺鼻腐爛異味，極可能是管線破裂或化學物質外洩。

就在該店員取回錢包走出大樓僅幾分鐘後，商場內部突發嚴重爆炸。強烈衝擊波瞬間震碎北側入口的自動玻璃門，碎片當場波及蹲坐在附近的一名女性。他隨即在濃煙與灰塵瀰漫、視線極差的情況下，及時拉住該名女性的手一同撤離現場。

該名店員表示，自己才到任三個月，甚至還沒參加過任何消防演習。他坦言，當時貪圖一時方便回去拿錢包絕對是個極度危險的錯誤決策，差一點就命喪黃泉。目前搜救隊伍仍持續在發生爆炸的商場廢墟中進行搜救，他也誠摯祈禱所有被困在建築物內的民眾能夠盡快獲救。