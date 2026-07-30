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熊本強震賑災行動擴大 寶可夢宣布捐1億日圓

中央社／ 東京30日專電
日本熊本縣28日發生最大震度7強震，災區救援與復原工作持續進行，包括企業在內各界展開援助行動。法新社
日本熊本縣28日發生最大震度7強震，災區救援與復原工作持續進行，包括企業在內各界展開援助行動。法新社

日本熊本縣28日發生最大震度7強震，災區救援與復原工作持續進行，包括企業在內各界展開援助行動。寶可夢公司29日宣布，將捐出總額1億日圓（約新台幣2000萬元），提供熊本縣政府、日本紅十字會及相關支援團體，作為災民救助及災後復原、重建。

日媒Sponichi Annex報導，Sony集團也宣布捐贈5000萬日圓緊急援助金，資金將透過日本紅十字會，以及與「日本救助兒童會」（Save the Children Japan）共同設立的「兒童災害緊急與重建基金」投入災區。Sony也將發起員工募款。

Sony集團社長兼執行長十時裕樹表示，熊本是集團半導體事業的重要據點，擁有熊本科技中心，「衷心祈願受災民眾平安，並希望災區能夠早日完成復原與重建」。

除了企業之外，內容產業也加入賑災行列。以熊本縣人吉市周邊為創作原型的電視動畫「鐵路浪漫譚」（Rail Romanesque）宣布捐出100萬日圓。製作團隊表示，作品製作期間曾獲得人吉市、熊川鐵道及沿線地方政府的大力協助，希望藉此回饋地方，並祈願居民平安、災區盡快重建。

另外，日本「24小時電視」慈善委員會也宣布先行捐出1000萬日圓，同時啟動「24小時電視熊本地震緊急募款」，呼籲社會各界共同投入賑災。

隨著熊本災區進入復原與重建階段，外界預期未來將有更多企業及民間團體加入援助行列，持續為災區提供資源與支持。

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