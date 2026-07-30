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熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。路透社
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。路透社

日本熊本縣表示，截至30日下午3時（台灣時間同日下午2時），28日發生的「令和8年（2026年）熊本地震」已釀成34人罹難。

其中該縣上益城郡的「永旺夢樂城」已有7人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已8人喪生。

【中央社／東京30日專電】

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，熊本縣政府今天表示，包括仍在調查是否屬於災害相關死亡的個案在內，死亡人數已增至34人。罹難者主要集中於震後爆炸的「永旺夢樂城熊本」，以及煙囪倒塌的日本製紙工廠。

產經新聞報導，熊本縣當局指出，AEON永旺夢樂城下午新增1名罹難者，死亡人數累計達7人；日本製紙八代工廠則有8人死亡。警方、消防、自衛隊及海上保安廳等單位目前仍持續在災區展開搜救行動。

日本政府今天下午召開非常災害對策本部會議。首相高市早苗稍早表示，截至中午12時30分，熊本地震死亡人數為30人，但熊本縣政府隨後更新災情，死亡人數進一步增加至34人。

高市表示，除多人死亡外，災區也有不少民眾受傷，並出現大規模建築物受損。她要求救災單位全力搶救仍受困、等待救援的民眾，並指示政府與受災地方政府密切合作，依據現場需求提供支援。

為加強災區緊急應變，日本政府將在熊本縣廳設立「現地災害對策本部」，整合中央與地方救災資源。高市強調，政府將與受災地方政府密切合作，依照當地需求，盡全力投入救災與復原工作。

此外，熊本地區預計至週末仍將持續高溫，避難民眾的中暑風險升高。高市已要求相關部會加強災區供水，詳細掌握避難所環境與災民需求，並確保汽油等燃料供應穩定，讓在車內避難的民眾能安心使用冷氣降溫。

高市說：「災區需求隨時都在變化。政府將著眼於未來，盡一切可能消除災民的不安，能做的事情都會全力去做。」

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