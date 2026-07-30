日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」

日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。

2026-07-30 15:56