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日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪回應相關疑問。圖／聯合報資料照
日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪回應相關疑問。圖／聯合報資料照

日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。

龔明鑫表示，至於其他廠商，人員安全，廠房受損情況，目前看起來大致「還好」。

他說，經濟部在熊本設有經濟組，第一時間已經回報台廠情況。

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