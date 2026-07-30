聽新聞
0:00 / 0:00
日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」
日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。
龔明鑫表示，至於其他廠商，人員安全，廠房受損情況，目前看起來大致「還好」。
他說，經濟部在熊本設有經濟組，第一時間已經回報台廠情況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。