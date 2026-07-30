熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

日本28日發生最大震度7的強震後，社群媒體湧現假求救訊息、生成式AI製作的災情假影片及陰謀論。其中，一則聲稱「請救救我，我被活埋了」的貼文，更吸引超過30萬人瀏覽。

NHK報導，「令和8年熊本地震」當天深夜，X出現「請救救我，我被活埋了」等求救貼文，但文中所列地址實際上並不存在。發布這則貼文的帳號疑似遭限制瀏覽，目前已無法查看。

此外，「永旺夢樂城熊本」發生爆炸後，YouTube出現以生成式AI製作、假冒新聞媒體報導的影片，內容與實際災情不符，卻已累積數萬次觀看。X和Threads還有人挪用前年能登半島地震時的購物中心畫面，宣稱是這次地震發生時的影像，也有假訊息毫無根據地聲稱「是外國人點火引燃」。

NHK指出，與實際情況不符的資訊一旦擴散，可能影響災害應變工作。即使看到引發強烈情緒的貼文，也應查看相關帳號平時發布的內容；如果資訊來源不明，切勿輕易轉傳，並應查證公家機關及新聞媒體發布的資訊，冷靜應對。