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熊本永旺震後爆炸！妻問「你那邊還好嗎？」後失聯 丈夫吐沉痛一句

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本熊本縣28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，嘉島町「永旺夢樂城熊本」隨後發生爆炸並受損，媒體記者30日在現場報導。歐新社
日本熊本縣28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，嘉島町「永旺夢樂城熊本」隨後發生爆炸並受損，媒體記者30日在現場報導。歐新社

日本熊本縣28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，嘉島町「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，八代市日本製紙八代工廠的煙囪也倒塌，兩地均確認有人死亡。警消持續在災區搜索與救援，居民面對已面目全非的街道說不出話來，只能祈禱下落不明的家人和友人平安無事。

讀賣新聞報導，地震發生時，「永旺夢樂城熊本」館內約有3000名顧客，以及約1300至1500名商場和店家員工，員工分頭花費約30分鐘疏散顧客。永旺社長吉田昭夫與永旺夢樂城社長大野惠司29日在記者會上說明，爆炸時至少有8名進駐店家的員工仍在館內。吉田指出，有些員工曾返回商場，或一直留在館內，他「深切感受到失去人命的沉重」，也盼下落不明的員工能儘快獲救。

另一方面，疑似下落不明者親友的人士趕到商場附近。其中，一名與警察交談許久的女子眼泛淚光；另一名男子面對媒體詢問，只說：「心情還沒有整理好……」

熊本市另一名39歲男子表示，妻子在2樓的服飾店工作，地震發生後不久曾聯絡他詢問：「你那邊還好嗎？」但下午6時後便音訊全無。他艱難地擠出一句：「已經有一段時間聯絡不上了。或許應該做好心理準備。」

附近居民也因熟悉的永旺商場變得面目全非而深受衝擊。一名住在距離商場約500公尺處的39歲居民表示，事故發生後，住家周圍也聞得到瓦斯味。他說：「如果爆炸發生在住宅區這一側，我想我家也會被炸飛。沒想到經常使用的設施竟然會變成這樣。」

一名熊本市16歲女高中生28日搭乘公車經過商場附近時目擊爆炸。她回憶說：「突然閃出一道亮光後，隨即感受到宛如發生車禍般的衝擊。」她下車後，只見周圍籠罩在粉塵中，一片白茫茫；逃到商場停車場的大人和孩童蹲在地上，四周哭聲不斷。她說：「平常就會到那裡購物，感到很難過。」

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