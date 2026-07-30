熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

日本朝日放送電視台報導，熊本縣28日發生規模7.1強震，約1個半小時後，當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成至少5人死亡。曾參與311日本大地震的日本消防專家研判，地震可能震壞商場內的液化石油氣管線，瓦斯在這1.5小時內持續外洩、累積，直到遇上火花才引發爆炸。

這起爆炸發生於下午5時50分左右。當時商場內約200人已疏散至戶外，爆炸隨後造成2樓部分區域坍塌。永旺表示，爆炸地點位於瓦斯輸送管線途中，並非餐飲店集中的區域。

小田原市前消防人員、曾在311大地震擔任緊急消防員住指揮的永山政廣指出，最有可能的原因是瓦斯爆炸。

大型商場一般設有強震偵測裝置，偵測到震度5左右的搖晃，系統會自動切斷瓦斯供應，也可由人員遠端手動關閉。

不過，永山表示，大型設施內的瓦斯管線較長，即使供氣已經切斷，管線內仍可能殘留瓦斯。若部分管線在地震中破裂，殘留瓦斯也可能持續從裂口漏入商場內部。

永旺夢樂城熊本使用液化瓦斯，供餐飲店烹調及空調設備運作。由於液化瓦斯比空氣重，外洩後不容易向上飄散，反而容易沉積在地板附近，集中在較低或通風不良的空間。

永山指出，液化瓦斯在空氣中的濃度達到約2%至9%時，便可能發生爆炸。因此，地震後瓦斯可能從受損管線緩慢外洩，經過一段時間才累積至可燃範圍，這也可能解釋為何爆炸並非在地震當下發生，而是相隔約1個半小時。

除了瓦斯濃度，爆炸還必須有火源。永山分析，斷路器等電力設備可能產生火花；另一種可能是，停電後，大型商場自備發電機或緊急備用電源啟動，設備運轉時產生的火花，都可能成為引燃外洩瓦斯的火源。

至於爆炸規模為何如此龐大，永山認為，購物中心特有的建築結構也可能是原因之一。商場內有大量店鋪及隔間，各區域接近密閉，瓦斯一旦進入便不易散去。

若爆炸發生在密閉空間內，產生的壓力無處宣洩，可能沿著建築內部向其他區域傳遞，造成連鎖性的巨大衝擊，最後一次向外爆發，導致大範圍毀損及樓層坍塌。

永山表示，目前只要瓦斯儲槽的閥門已經關閉，再發生瓦斯爆炸等二次災害的可能性較低。不過，當地餘震頻繁，加上建築物已遭爆炸重創，結構強度令人擔憂，救援人員進入內部搜救仍有高度危險，後續救援工作恐怕相當困難。