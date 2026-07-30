熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

日本28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，熊本縣政府30日表示，目前已造成86人傷亡，其中17人死亡、6人心肺功能停止。內閣官房長官木原稔同日上午則在記者會上表示，包括仍在調查是否與災害有關的死者在內，死亡人數已達28人。

TBS電視與讀賣新聞報導，這項28人死亡的統計來自警方彙整，其中也包括仍在調查是否與災害有關的個案。木原還表示，「救命與救援是和時間賽跑」，並強調，「將繼續秉持人命優先的方針，全力以赴」。