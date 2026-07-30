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熊本強震患難見真情！台灣旅客獲暖心援助 留鳳梨酥、手寫信謝日本人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本發生規模7.1強震。美聯社
日本熊本發生規模7.1強震。美聯社

日本熊本縣於7月28日下午發生規模7.1地震，造成大量建築倒塌、道路中斷，並引發商場瓦斯氣爆，造成多人傷亡。一名住在熊本、X帳號「もないと先輩」的日本男子在X發文表示，地震發生後，他協助了台灣旅客順利入住民宿，結果次日在公寓的公共大廳裡，收到鳳梨酥和感謝字條，暖心故事引發網友討論。

熊本地震發生後，許多觀光客都受到影響，網友「もないと先輩」指出，有來自台灣的旅客進不了熊本市區內預訂的民宿，也不知道該如何是好，於是他幫助這些台灣旅客解決住宿的問題。目前熊本的餘震仍持續，他也希望一切平安。

台灣旅客手寫的感謝字條指出，地震發生後，大家都很不安，又遇上入住不順利，還好「もないと先輩」花了很多時間跟房東聯繫，才能讓他們順利入住，真的救了他們全家。

紙條上面還寫道，「僅用一盒小小盒的鳳梨酥，表達我們的感謝。日本人的友好，我們台灣謹記在心！」文末並署名「From台灣朋友」。

有日本網友也在X下方留言，「 在如此艱難的處境下，看到人與人之間的情誼，真的令人感動，希望所有台灣的遊客都平安無事」、「在國外旅行時遭遇災難一定非常令人不安」、「一封手寫的感謝信和一盒鳳梨酥，多麼貼心和暖心」。

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