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熊本震後超商被掃空！1款泡麵獨留貨架 台網友秒懂：吃完超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
熊本地震後，當地便利商店食物幾乎被搶購一空，唯獨一款泡麵留在貨架上。圖為災民領取物資。 美聯社
熊本地震後，當地便利商店食物幾乎被搶購一空，唯獨一款泡麵留在貨架上。圖為災民領取物資。 美聯社

熊本地震發生後，當地便利商店架上商品被搶購一空，卻有一款泡麵奇蹟似地「屹立不搖」。日本網友@saikifumiyoshi在X上寫道「這種時候果然沒人敢嘗試」，照片中只有極辣的「北極拉麵」在架上，引發台日網友熱烈討論。

這幕景象被台灣網友分享轉貼到Threads後，不少曾挑戰過這款「北極拉麵」的台灣人紛紛分享親身經驗。有網友餘悸猶存地表示，自己吃過的代價是「連續吃兩天止瀉藥，外加皮膚大過敏」，威力驚人。但也有吃辣高手認為這款泡麵對台灣人來說「沒多辣，就普普通通的程度，喝水是因為太鹹不是因為辣」，笑稱台灣人的耐辣度可能遠高於日本人的承受極限。更有不少沒吃過的網友被空架子奇景勾起好奇心，直呼「看了反而讓人超想買來試試看」。

這款極辣泡麵在災後慘遭冷落，日本網友分析，地震後災區還在避難與復原的時期，民眾多半優先選擇常溫即食、能快速補充體力的溫和食品。極度辛辣的食物容易出汗、口渴甚至腸胃不適，在水資源與衛浴設備受限的災區，吃辣無疑是給自己添麻煩。

「北極拉麵」孤零零留守架上的奇景，也讓台灣網友聯想到「颱風前夕賣場裡的双響泡」。「双響泡」被許多網友封為「台灣最難吃泡麵」，不管在新冠肺炎疫情或颱風搶購物資時期，總能被消費者「手下留情」。無論是台灣颱風天還是日本地震災後，這股「再餓也不敢輕易挑戰」的選擇，意外顯示出台日兩地民眾在面臨天然災害時，仍對食物口味有一定的堅持。

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