施工瑕疵？熊本八代市府大樓避震彈簧歪斜 昔重建貪汙黑歷史被翻出

綜合日媒「讀賣新聞」與「朝日新聞」報導，熊本縣八代市市政府大樓在強震後，地下一樓免震裝置的避震彈簧發生嚴重位移。這座大樓因2016年熊本地震受損後重新建造，於2022年完工啟用，原本標榜能抵禦7級強震。目前市府已限制人員進出，並考慮將災害應變總部等重要指揮功能暫移至其他區，同時已要求當年負責施工的前田建設工業等廠商對此次損害進行現場勘查與評估。

市民會強烈質疑這次建築結構受損的原因，源於該重建工程爭議纏身。大樓總工程費從當初預估的112億日圓（約台幣23億元）大幅膨脹至171億日圓（約台幣34億元），今年更爆出市議員涉嫌收受廠商6000萬日圓（約台幣1200萬元）賄賂、向市府施壓提高工程費用的貪汙起訴案。

對此，八代市長小野泰輔回應，當前首要任務是緊急應變與安全評估，至於受損是否與貪汙有關「目前難以下定論」，但也直言「或許正是免震結構吸收了衝擊，才控制了損害的程度」。

有網友留言指出，免震避震器變形正是發揮作用、保護建物主體的證明，事後進行重新校準、更換零件即可，不需過度恐慌。另外，也有網友主張不宜預設「施工不良」的立場，應等待公正的專家檢驗損壞是否落在設計的容許範圍內，以事實為根據，媒體也應公正報導，避免煽動不安。此外，亦有網友提醒，只靠免震結構不足以因應所有大地震，政府仍需同步檢討建物整體的耐震度與防災區域規劃。