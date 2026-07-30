快訊

買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

如何防範災後PTSD？日本精神科醫師這樣看

熊本紙廠瓦礫下傳「救我」！消防員未等增援 徒手挖出2名受困者

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本紙廠瓦礫下傳「救我」！消防員未等增援 徒手挖出2名受困者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本28日發生規模7.1地震，熊本縣八代市日本製紙工廠的煙囪倒塌，圖為29日空拍畫面。路透
日本28日發生規模7.1地震，熊本縣八代市日本製紙工廠的煙囪倒塌，圖為29日空拍畫面。路透

日本28日發生「令和8年熊本地震」，熊本縣八代市十條町的日本製紙八代工廠巨大煙囪倒塌，造成多人遭活埋。最先抵達現場救援的八代廣域消防本部隊員29日接受熊本日日新聞採訪時，回憶在器材不足下徒手挖掘的驚險過程。

地震發生約一個半小時後，4名隊員於28日下午6時過後抵達現場。直徑3至4公尺的煙囪倒在建築物正上方，造成建物嚴重毀損，當時據稱有8名員工在2樓工作。

第一批抵達的隊員沿著狹窄陡峭的樓梯上樓，打開門後，隱約聽見瓦礫中傳來「救救我」的聲音。由於未攜帶專用救援器材，隊員聽見待救者擠出聲音說「我會撐住」後，沒有等待增援便立即徒手清除瓦礫，以撬棍移動大型碎塊，再用鋼筋鉗剪斷外露鋼筋。

每逢餘震，混凝土碎片便不斷掉落、揚起粉塵。為防止建築物進一步毀損時遭到波及，隊員一面撤至安全處，一面展開救援，約15分鐘後救出一名50多歲男子。

隊員接著呼喊「還好嗎」，最深處隨即傳來回應，瓦礫另一端隱約可見一個人的頭部。隊員讓待救者喝水並將水淋在他身上，避免他在高溫下耗盡體力。增援趕到後，救援人員以兩人一組輪流挖掘，並於下午7時10分過後救出另一名60多歲男子。

指揮現場行動的一名40多歲隊員表示：「當時沒有足夠的照明和油壓器具，我們只是拚命做自己能做的事。」

另外，熊本電視台報導，熊本縣]八代市田中町一棟2層樓民宅的1樓倒塌，整棟房屋看似平房，一度有3人遭活埋。60多歲的兒子及女兒先後獲救，但臥床不起的90多歲父親仍受困屋內。警方救援人員試圖從2樓進入，一面破壞屋內物品，一面逐步向待救者所在位置推進。

據親屬表示，這棟房屋由90多歲的父親、60多歲的女兒和60多歲的兒子同住。位於2樓的60多歲兒子首先獲救，其後，位於1樓廚房的60多歲女兒也被救出，但當時臥床不起的90多歲父親仍受困屋內。各地警力也已加入，全力展開救援。

從熊本市趕來的親屬及獲救的60多歲女兒表示，這名90多歲男子過去的樂趣，就是躺在1樓的床上看電視。獲救女兒雖然右臂受傷，仍在旁守候救援，祈求「希望能早一刻平安找到他」。

熊本 消防員 熊本地震 強震 日本 地震

延伸閱讀

熊本強震後永旺商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

影／熊本永旺商場爆炸現場影像曝光！約6人仍受困 搜救搶時間

影／熊本強震後災情擴大！永旺商場爆炸釀2死 紙廠多人安危不明

「震到站不住」熊本永旺商場炸噴白煙、碎片飛散 眾人尖叫奔逃

相關新聞

熊本紙廠瓦礫下傳「救我」！消防員未等增援 徒手挖出2名受困者

日本28日發生「令和8年熊本地震」，熊本縣八代市十條町的日本製紙八代工廠巨大煙囪倒塌，造成多人遭活埋。最先抵達現場救援的八代廣域消防本部隊員29日接受熊本日日新聞採訪時，回憶在器材不足下徒手挖掘的驚險過程。

東京送暖！熊本強震「銀座熊本專賣店」湧現人龍 民眾消費、捐錢金援災區

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，造成多人死傷，大量基建受損。在東京，許多民眾為了支援熊本，紛紛於翌日前往位於中央區的「銀座熊本館」專賣商店，以消費購買熊本縣內商品以及捐款的方式金援災區。日媒報導，雖然當日是工作天，但店外依然大排長龍，店方甚至一度須實施入場限制。

內政部長劉世芳：台灣搜救隊若赴日救援 4小時內就可出發

日本熊本發生七點一強震釀多起傷亡。內政部長劉世芳昨表示，台灣的搜救隊完全按照規模已整備，如果有需求的話，四個小時之內就可以出發。民進黨立委賴瑞隆昨率先捐出一個月薪水，並號召各界共同響應賑災，民進黨立委邱議瑩、許智傑及李昆澤也響應，分別捐出一個月薪資。

首批熊本返台旅客回憶 「整個世界都在搖」

日本熊本廿八日發生強震造成交通大亂，不少台灣旅客受困。中華航空ＣＩ三九五熊本飛往桃園班機廿九日上午順利返台，成為地震後首班自熊本返台的華航航班。返台旅客回憶地震當下仍餘悸猶存，有人形容「整個世界都在搖」，也有人因班機取消，被迫自行尋找住宿設法前往福岡，一整晚幾乎無法休息。

熊本強震 永旺夢樂城爆炸4死3失聯…社長道歉

日本廿八日發生「令和八年熊本地震」，美聯社報導，至少造成十八人罹難、六十二人受傷，地震後發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」至少四人死亡、五人受傷，死傷者均為館內專櫃員工，永旺社長吉田昭夫廿九日舉行記者會致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。