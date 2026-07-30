東京送暖！熊本強震「銀座熊本專賣店」湧現人龍 民眾消費、捐錢金援災區

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，造成多人死傷，大量基建受損。在東京，許多民眾為了支援熊本，紛紛於翌日前往位於中央區的「銀座熊本館」專賣商店，以消費購買熊本縣內商品以及捐款的方式金援災區。日媒報導，雖然當日是工作天，但店外依然大排長龍，店方甚至一度須實施入場限制。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京中央區的「銀座熊本館」銷售約1,500種不同的縣產品，包括馬肉刺身等當地代表商品或特產。

該商店29日上午11時一開始營業，就迎來大量顧客，他們大量購買店內的熊本特產。店方在收銀台旁還設置了一個地震救災捐款箱，而購物完畢的顧客也紛紛捐款。

有在店內購物的民眾表示，他們知道地震災民目前正在經歷非常艱難痛苦的時期，因此希望透過金援的方式，希望能為熊本提供一些幫助。

負責經營該商店的熊本縣政府人員表示：「十年前的（熊本）地震中，我們得到了大家的幫助，這給了我們巨大的力量......如果您能購買我們的產品來支持他們（熊本民眾），我們將不勝感激。」

另外，日本演藝圈也有提供援助，其中X JAPAN靈魂人物YOSHIKI就率先宣布捐出1,000萬日圓（約新台幣198萬元）支援災區。

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文章授權轉載自《香港01》