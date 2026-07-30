熊本強震 永旺夢樂城爆炸4死3失聯 社長道歉

日本廿八日發生「令和八年熊本地震」，美聯社報導，至少造成十八人罹難、六十二人受傷，地震後發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」至少四人死亡、五人受傷，死傷者均為館內專櫃員工，永旺社長吉田昭夫廿九日舉行記者會致歉。

吉田昭夫表示，由於適逢暑假，四時廿七分地震發生時館內約有三千名顧客，搖晃停止後陸續引導顧客及館內專櫃、集團員工撤離至戶外，約下午五時完成疏散。不過，約下午五時五十分，商場南側中央區域突然發生爆炸。

熊本縣政府表示，永旺爆炸現場已尋獲十人，目前有四人死亡，一人心肺停止、五人受傷。吉田指出，仍有三人失聯；死傷者均為館內專櫃員工，顧客皆已完成避難，「對於造成如此嚴重的結果，再次致上最深的歉意。」

吉田表示，公司內部規定，一旦完成避難後不得再返回建築物內，為何爆炸發生時仍有人留在館內原因待釐清，部分員工可能返回館內拿取車鑰匙或個人物品。

至於爆炸原因，永旺表示，研判可能與液化石油氣有關，熊本店飲食店及部分空調設備均使用液化瓦斯，不過爆炸地點附近沒有餐飲店，與美食街距離遙遠，確切原因仍由消防單位調查中。

這座購物中心六月才完成全面翻新重新開幕，紀念當地走過十年前的「平成廿八年熊本地震」，卻在廿八日震後爆炸中被毀。

路透報導，「永旺夢樂城熊本」在二○一六年四月規模七點三的熊本地震中嚴重受損停業數月。二○一七年改建及擴建時，曾特別強調採用耐震強化天花板，全面提升安全性與抗災能力。購物中心設有約二百家商店和業者，以及一座電影院，停車場可容納五千輛汽車。隨著台積電二○二四年在熊本設廠，年訪客人數已突破八百萬，今年六月十三日重新開幕原本象徵嶄新起點，但震後爆炸使大部分設施化為瓦礫。

此外，煙囪被震倒的八代市日本製紙八代工廠已有五人死亡，二人受傷，另有四人下落不明。

熊本縣官員表示，仍有近三萬五千戶家庭斷電，約一萬五千戶家庭沒有自來水。超過八千八百人離開家園，前往四百多個避難所暫住，這些避難所正在加裝電源提供空調，因應酷熱天氣。警方空拍畫面顯示，一些居民區的房屋被夷為平地，其中一些房屋坍塌到附近的河裡。新幹線列車服務仍暫停。