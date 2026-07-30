首批熊本返台旅客回憶 「整個世界都在搖」

日本熊本廿八日發生強震造成交通大亂，不少台灣旅客受困。中華航空ＣＩ三九五熊本飛往桃園班機廿九日上午順利返台，成為地震後首班自熊本返台的華航航班。返台旅客回憶地震當下仍餘悸猶存，有人形容「整個世界都在搖」，也有人因班機取消，被迫自行尋找住宿設法前往福岡，一整晚幾乎無法休息。

因應熊本地震影響，華航、星宇昨天特別加開疏運航班，協助滯留日本旅客儘速返台。台灣虎航宣布票務協助措施，凡於七月廿八日前購買熊本往返航班，且原訂搭乘日期為八月五日前的旅客，可依需求選擇改期、改航點或退費等方案。

一名女性旅客表示，地震發生時她剛在熊本機場完成報到與行李託運，手機先收到地震警報，還來不及查看就開始劇烈搖晃。機場廣播提醒地震規模達四級以上，隨著搖晃愈來愈劇烈，旅客紛紛靠著柱子蹲下，「根本沒辦法走路」，原訂廿八日下午六時四十分起飛的華航班機也因此取消。

另一名住在飯店十一樓的旅客說，地震時建築物不斷傳出鋼構摩擦聲，感覺整個世界都在搖晃。地震後電梯停用，行李搬不上樓只好先放在大廳，最後向飯店要求更換到較低樓層住宿。

不少旅客因交通中斷受困熊本。一名女性旅客表示，機場人員通知航廈晚間九時卅分關閉，航空公司並未安排住宿。他們拖著行李四處找飯店，跑了五、六間都客滿，最後才找到一間汽車旅館暫時休息，隔天又發現電車公車停駛，往福岡巴士也停開，最後回到熊本機場向華航櫃台確認班機資訊。

另有自助旅行旅客表示，叫不到計程車，在飯店與其他台灣旅客一起包車前往熊本機場，才順利搭上返台班機。