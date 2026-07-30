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內政部長劉世芳：台灣搜救隊若赴日救援 4小時內就可出發

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇劉懿萱／台北報導

日本熊本發生七點一強震釀多起傷亡。內政部長劉世芳昨表示，台灣的搜救隊完全按照規模已整備，如果有需求的話，四個小時之內就可以出發。民進黨立委賴瑞隆昨率先捐出一個月薪水，並號召各界共同響應賑災，民進黨立委邱議瑩、許智傑及李昆澤也響應，分別捐出一個月薪資。

劉世芳表示，熊本地震後，消防署已有準備，昨晚開始也有待命團隊，包括台南、新竹、嘉義，甚至是高雄。高雄雖然不是輪值的特搜隊，但因為高雄是熊本的姊妹市，因此市長特別要求搜救隊要準備，只要日方提出請求就會啟動。

立法院交通委員會立委昨抵達福岡考察高鐵，許智傑說，考察行程受到部分影響，包括開會地點更動，與日本政要聚會部分人員無法參與等，希望熊本一切平安。

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