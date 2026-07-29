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震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

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熊本強震停電斷水又遇酷暑 政府發首批移動式冷氣

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，造成嚴重災情。由於熊本縣各地持續面臨酷熱天氣，且仍有斷水、斷電情況，當地政府今天下午已向熊本縣內的避難所發送第一批移動式冷氣。

日本氣象廳指出，本週末開始，日本全國氣溫將會大幅攀升。特別是九州至關東一帶，廣大地區預計將持續出現高於人體體溫的酷暑。而熊本地區更有可能出現逼近攝氏40度的極端高溫。

此外，熊本縣政府表示，截至今日下午4時，熊本市有約9000戶停水、宇土市約1萬2200戶、宇城市約1萬4000戶、甲佐町約480戶、八代市與冰川町合計約2萬8500戶、天草市約1100戶、蘆北町約530戶。此外，其他地區也陸續傳出停水或水質混濁情形。

九州電力送配電公司表示，截至上午11時，熊本縣內約有3萬4000戶停電。其中，八代市約1萬4400戶、宇城市約7700戶、益城町約4700戶、冰川町約3200戶、宇土市約3000戶停電。

熊本縣政府表示，在斷水斷電的情況下，為因應週末高溫，政府已將第一批移動式冷氣送往熊本縣內的避難所。

日本政府昨天宣布，將以「主動推送型支援方式」向熊本縣內的避難所發送移動式冷氣。

根據熊本縣說法，本次預計運送3300台冷氣。今天下午約300台移動式冷氣率先運抵位於益城町機場附近的展覽館。

展覽館內，自衛隊員忙著將冷氣搬上運輸卡車，準備送往御船町的長照設施等地點。

熊本縣參事坂口拳人表示：「由於擔心大家會中暑，希望大家能靠這些冷氣，平安度過避難生活。」

已收到冷氣的御船町長照設施，目前收容來自停電、斷水災區的八代市及宇城市民眾。這些冷氣預計將安裝在作為臨時居住空間的大廳等地方。

在御船町長照設施擔任諮詢員的盛田知宏表示：「由於避難人數眾多，冷氣降溫效果大打折扣，非常感謝政府能這麼快就把移動式冷氣送來。連職員都快熱得受不了，希望大家都能在較涼爽的環境下度過。」

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