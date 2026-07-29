熊本地震干擾台積電JASM營運 公司29日晚間更新最新動態

熊本地震干擾台積電（2330）JASM營運，台積電29日晚間進一步更新廠區最新情況，台積電指出，「JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關之檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積公司亦已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。同時，JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於29日恢復施工」。

台積電完整說明如下：

JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關之檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積公司亦已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。同時，JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於29日恢復施工。

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