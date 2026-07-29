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熊本地震干擾台積電JASM營運 公司29日晚間更新最新動態
熊本地震干擾台積電（2330）JASM營運，台積電29日晚間進一步更新廠區最新情況，台積電指出，「JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關之檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積公司亦已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。同時，JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於29日恢復施工」。
台積電完整說明如下：
日本熊本於昨日（7/28）經歷芮氏規模7地震，而後又有多次相當規模的餘震。台積公司位於日本熊本之JASM晶圓廠區測得最大震度為5。人員安全為公司最優先考量，JASM依內部程序在地震時立即啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，疏散人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，並已確認結構安全無虞。
JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關之檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積公司亦已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。同時，JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於29日恢復施工。
我們正全面檢視此次地震所造成的影響，並與客戶保持密切溝通。
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