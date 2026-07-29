AEON商場瓦礫阻礙救援 重型機具進場開闢救援通道

每當國際上發生毀滅性的大規模地震，網上往往會湧現大量宣稱是「地震前兆」的天空異象照片，其中又以形狀怪異、排列整齊的「地震雲」最容易引發民眾恐慌。日本熊本28日發生規模7.1強震後，社群平台再次瘋傳許多民眾聲稱當日拍攝到的奇特雲層畫面，甚至吸引數萬網友轉發朝聖，擔憂是否為下一次災難降臨的警訊。

2026-07-29 17:56