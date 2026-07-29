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AEON商場瓦礫阻礙救援 重型機具進場開闢救援通道

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導
永旺購物中心發生大爆炸後，據報還有人失聯，搜救隊仍在搶救當中。 美聯社
永旺購物中心發生大爆炸後，據報還有人失聯，搜救隊仍在搶救當中。 美聯社

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸，建築物嚴重毀損。現場警消及自衛隊晚間8時左右已開始動用重型機具展開搜救作業。

熊本縣警方表示，由於現場南側堆積大量瓦礫，先前甚至無法抵達入口，導致連人力搜救都無法展開。

隨著瓦礫清除作業順利推進，目前正開始使用重型機具清理出足夠空間，以便搜救人員進入。此外，警方、消防與自衛隊預計今晚持續展開間歇性搜救。

警方表示，搜救團隊將把握攸關人命救援的「黃金72小時」，全力投入搜救。

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