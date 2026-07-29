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台積電：熊本廠需調整校正已調派支援 全面檢視地震影響

中央社／ 新竹29日電

日本熊本28日發生強震，晶圓代工廠台積電今天表示，由於這次震幅較大，熊本JASM晶圓廠預計需要一定的時間調整校正，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞，至於JASM建廠工地未受影響，確認安全後今天已恢復施工。此外，也正全面檢視這次地震所造成的影響，並與客戶保持密切溝通。

日本熊本縣28日當地時間下午4時27分，發生規模7.1地震，最大震度7，震源深度10公里。位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5，台積電考量人員安全，立即啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，疏散人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，並已確認結構安全無虞。

針對強震後JASM晶圓廠區狀況，台積電今天進一步表示，廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關的檢查與校正等作業持續進行中。

台積電指出，由於這次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於今天恢復施工。

台積電表示，正全面檢視這次地震所造成的影響，並與客戶保持密切溝通。

JASM第1座晶圓廠於2024年底量產，採用特殊製程技術，熊本第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，預計2028年量產。

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