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震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

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驚悚瞬間曝！熊本強震狂搖20秒 屋內層架、鍋碗瓢盆全倒滿地

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本近日發生強震，屋內層架上的物品、鍋碗瓢盆及各式生活用品接連掉落，伴隨巨大碰撞聲響，宛如災難電影場景。圖為日本熊本縣拍攝的受損建築。新華社/共同社
日本熊本近日發生強震，屋內層架上的物品、鍋碗瓢盆及各式生活用品接連掉落，伴隨巨大碰撞聲響，宛如災難電影場景。圖為日本熊本縣拍攝的受損建築。新華社/共同社

日本熊本近日發生強震，劇烈搖晃瞬間全被室內監視器拍下，短短約20秒內，屋內層架上的物品、鍋碗瓢盆及各式生活用品接連掉落，伴隨巨大碰撞聲響，宛如災難電影場景。屋主事後返回住處，眼見屋內一片狼藉也不禁嚇了一跳，所幸人員均平安無事，而事先固定好的電腦螢幕與筆電則幸運躲過這波強震，未受到損壞。

一名網友在Threads以「熊本地震」為題發文，並公開屋內監視器拍下的地震瞬間。畫面中可見，強震來襲時屋內劇烈左右晃動，層架上的物品接連滑落，廚房鍋碗瓢盆散落一地，家具與生活用品也東倒西歪，現場一片混亂。由於搖晃持續約一段時間、幾乎沒有停歇，也讓許多網友看完影片後驚呼「搖太久了」，直呼隔著螢幕都能感受到地震威力。

原PO透露，地震發生當下自己人在公司，第一時間最掛念的就是家中的電腦設備，尤其擔心筆電和螢幕會在劇烈搖晃中摔毀。返家後雖然發現層架、鍋具及各種生活用品散落滿地，一片狼藉，但兩台電腦螢幕及筆電都安然無恙，其中一台甚至沒有固定，仍奇蹟似地留在原位。他直呼，「我真的嚇死，在公司超擔心我的筆電，還有一台沒有綁，竟然也沒有掉下來，現在還有餘震」，同時認為「還好螢幕沒有掉下來，人平安真的太好了」。

貼文曝光後，引來55萬次瀏覽量，不少人留言提醒日本地震頻繁，居家物品最好事先固定，以免地震發生時掉落造成危險，「生活在日本，物品最好都固定好，半夜發生地震被砸到就麻煩了」、「這幾天還會有餘震，如果再遇到較大的地震，一定要遠離玻璃窗」，也有許多人替原PO感到慶幸，紛紛表示「人沒事最重要，願一切平安」，另有網友看到房屋歷經如此劇烈搖晃仍屹立不搖，忍不住驚呼，「搖成這樣房子還沒倒，結構真的很厲害」。

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