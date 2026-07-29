強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，縣政府今天宣布12人死亡，除此之外，宇城市長末松直洋表示，另有2名男性被認定為因地震「直接死亡」。熊本縣內死亡人數總計增至14人。

日本共同社報導，各災區都有大量人員受傷，熊本縣避難人數已超過8800人。由於房屋倒塌及基礎設施受損，縣政府正加速掌握災情，全力投入搜救工作。

熊本縣政府表示，嘉島町的「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，已成功救出10人，目前有4人死亡，1人心肺停止、5人受傷。

此外，煙囪斷裂的八代市日本製紙八代工廠已有5人死亡、2人受傷，另有4人下落不明。另在八代市有3人、甲佐町有1人不幸罹難，冰川町則有5人心肺停止。