記者直擊！熊本強震過後福岡市區狀況正常 客運等2小時才搭上

周邊城市福岡近年來深受台灣旅客青睞，暑假機位基本上是一票難求。但熊本地震隔天截至日本時間晚間8時，單日累積餘震已破百起，不少旅客焦慮到底還要不要去，根據記者現場實際觀察，仍是客滿狀態，不過福岡餐廳業者仍表示，生意有受到影響。

日本熊本強震救難單位持續搜救中，距離熊本車程僅約2小時的福岡，下午航班仍是滿座，台灣旅客似乎沒在怕。隨機訪問旅客表示，福岡市中心最大震度3級，「3天前台灣震央在新北的地震，台北也有3級，地震就是台灣跟日本的日常」，因此不會特別擔心，實際來到福岡，也覺得現場很正常，「反而是台積電股票因此跌好多，比較讓人擔心」。

不過實際來到博多車站，因爲九州新幹線中斷，福岡往返熊本列車停駛，跨城計巴士在中午後陸續恢復運行。有香港旅客表示，要從熊本到福岡，等了2小時的巴士才搭上，現場人滿為患。

而福岡當地的定食餐廳業者也表示，受地震影響，有收到一些取消訂位電話，因為有許多旅客受交通阻斷影響，無法如期抵達福岡。雖然也有不少旅客因無法去熊本繼續留在福岡，但總體營收是減少的。