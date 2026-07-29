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紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

中央社／ 記者沈佩瑤台北29日電

規模7.1強震重創日本熊本縣，中華民國紅十字會第一時間表達慰問外，今天起開設「熊本地震捐款專區」，民眾響應熱烈，已先提撥1000萬日圓善款，作為第一波支援災區使用。

日本熊本28日發生規模7.1強震，造成建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，災區目前仍持續搜救及災後復原。

中華民國紅十字會今天傍晚透過新聞稿說明，已在第一時間向日本赤十字社表達慰問與關心，並立即開設「熊本地震捐款專區」，發起專案勸募，為即時發揮緊急救援效能，已先行提撥1000萬日圓（約新台幣200萬元）善款，作為第一波支援災區使用。

中華民國紅十字會指出，災難發生後，日本赤十字會第一時間啟動緊急應變機制，動員醫療隊、救援人員及志工投入災區，設立醫療站與避難所，提供緊急醫療、物資發放、心理支持及災民安置。然而，災區仍急需醫療資源、乾淨飲水、生活物資及災後復原支持。

中華民國紅十字會強調，將持續關心災區需求，台灣民眾愛心不落人後，尤其中華民國與日本之間的深厚情誼，在過去日本311大地震及台灣0403花蓮強震中，兩國人民均相互緊密援助。各界人士如有意願響應，請連結至中華民國紅十字會官方網站查詢詳情。

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