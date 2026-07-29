外觀沒事更要當心！熊本強震「1種搖晃」藏致命傷 中小樓房餘震恐秒倒

日本熊本縣28日發生芮氏規模7.1強震，熊本地方觀測到最高震度7，震後除了持續餘震引發關注外，最新地震資料分析也揭露另一項令人憂心的警訊。京都大學防災研究所教授境有紀分析各地地震儀紀錄發現，熊本縣宇土市、八代市及宇城市此次受到大量「周期1至2秒」的強烈震動影響，這類地震波特別容易對木造住宅及10層樓以下建築造成嚴重破壞。

根據日媒NHK報導，長期研究地震震動與建築物受損關係的境有紀，分析熊本縣內多處地震觀測站資料後指出，宇土市、八代市及宇城市都觀測到大量周期介於1至2秒的震動。研究顯示，這種頻率的地震波與木造住宅、低中樓層建築的自然振動頻率接近，因此容易產生共振效應，使建築承受更大的變形與應力，增加牆體龜裂、柱梁受損甚至整體倒塌的風險。

境有紀表示，近年具有如此明顯特徵的地震，上一次還要追溯到2024年的日本能登半島強震，因此這次熊本規模7.1地震值得高度警戒。此外，分析結果也發現，八代市及宇城市除了受到1至2秒周期震動影響外，還同時觀測到更長周期的地震動。

所謂「長周期地震動」，雖然未必讓地面劇烈晃動，卻容易讓高樓層建築、煙囪、塔柱以及採用隔震設計的大型建築持續長時間擺動，不同周期的震動會對各型態建築帶來不同程度的衝擊，因此可能對高層結構造成額外負荷，甚至影響建築設備安全。

境有紀強調，這次熊本強震已經觀測到足以造成木造建築全倒的震動強度，即使部分建築目前仍然屹立不搖，也不代表結構依然安全，內部可能已經遭到嚴重破壞，只要後續再發生較小規模餘震，就有可能瞬間倒塌。目前地震活動仍相當活躍，因此民眾切勿因災情暫時穩定便放鬆警戒，尤其是外觀看得出已有傾斜、牆面嚴重裂縫或明顯變形的建築，更應立即遠離，不要靠近、停留或進入，以降低二次災害風險。