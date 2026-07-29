聽新聞
0:00 / 0:00
強震後各國慰問 日政府：援助需求視情況判斷
日本熊本縣發生最大震度7強震後，國際社會陸續表達關切與慰問。日本外務省表示，截至今天中午，包括美國、義大利、巴西、台灣、巴勒斯坦等23個國家與地區，以及聯合國等，皆透過外交管道或社群平台向日本表達慰問。
多個國家與地區也表示願意提供協助。其中，中華民國總統賴清德在社群平台X發文指出，若日本有任何需要，台灣已做好準備，隨時可以提供協助。
日本內閣官房長官木原稔下午在記者會表示，「我們收到了來自世界各地溫暖的慰問訊息。至於各國提出的援助，日本政府將視今後情況作出判斷。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。