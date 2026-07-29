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熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

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強震後各國慰問 日政府：援助需求視情況判斷

中央社／ 東京29日專電
圖為熊本縣八代市一棟房屋倒塌。 法新社
圖為熊本縣八代市一棟房屋倒塌。 法新社

日本熊本縣發生最大震度7強震後，國際社會陸續表達關切與慰問。日本外務省表示，截至今天中午，包括美國、義大利、巴西、台灣、巴勒斯坦等23個國家與地區，以及聯合國等，皆透過外交管道或社群平台向日本表達慰問。

多個國家與地區也表示願意提供協助。其中，中華民國總統賴清德在社群平台X發文指出，若日本有任何需要，台灣已做好準備，隨時可以提供協助。

日本內閣官房長官木原稔下午在記者會表示，「我們收到了來自世界各地溫暖的慰問訊息。至於各國提出的援助，日本政府將視今後情況作出判斷。」

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