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熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

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影／熊本7.1強震！三花貓神預知「秒跳床逃跑」 差點被砸驚險畫面曝

香港01／ 撰文／林嘉敏
日本熊本爆發 7.1 級強震。一隻貓咪正窩在床上酣睡，劇烈搖晃來臨前數秒，牠突然警覺、火速逃離並驚險避開掉落物品。圖／ 截自X@purutyann2596
日本熊本爆發 7.1 級強震。一隻貓咪正窩在床上酣睡，劇烈搖晃來臨前數秒，牠突然警覺、火速逃離並驚險避開掉落物品。圖／ 截自X@purutyann2596

日本熊本縣7月28日爆發7.1級地震，災情嚴重引發全球關注。網上流傳一則監視器畫面記錄地震期間一段驚險的情況，片中顯示一隻三花貓展示出「地震預警天賦」，數秒內在房屋強烈搖晃前火速逃離、並驚險避開掉落物品。

從網上流傳的畫面顯示，當時貓咪正窩在床上酣睡，忽然間牠猛地抬頭、耳朵豎直，警覺望向房間深處，如像察覺到常人無法感知的異樣，隨後更火速逃竄。兩秒後，全屋猛烈晃動，鏡頭扭曲、雜物紛紛墜落，包括貓咪原本睡覺的位置。

原來，貓咪主人當時不在家，他發文時滿心擔憂，配文「祈禱牠平安無事……」。好消息是，主人數小時後更新貼文，稱在滿屋狼藉的屋內找到貓咪，並且全身無損傷。

為防餘震威脅，主人表示將帶上心愛的貓咪和狗狗一同轉移至安全避難處。

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文章授權轉載自《香港01》

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