旅日僑界齊聲慰問熊本災民 強調台日互助情誼

日本熊本強震造成重大人員傷亡及災情後，旅日台灣僑界迅速展開關懷與援助行動。全日本台灣連合會與日本大阪台灣同鄉會發表慰問聲明，向受災民眾表達關懷；台灣國際美食創新交流協會熊本分會也發起八代市災害支援募款，號召各界共同協助災區重建。

全日本台灣連合會發表聲明向地震罹難者致上最深切哀悼，並向罹難者家屬及所有受災民眾表達誠摯慰問，祈願災區早日完成復原重建。

聲明同時向連日來投入搜救、醫療、民生基礎設施搶修及避難支援工作的消防、警察、自衛隊、醫護人員、地方政府及志工團體表達敬意與感謝，肯定第一線人員不分晝夜投入救災，為災區帶來勇氣與希望。

全日本台灣連合會表示，日本與台灣多年來在重大災害中始終相互扶持，從1999年台灣九二一大地震、2011年東日本大震災、2016年熊本地震及台南地震，到2024年台灣東部地震，每當一方遭逢重大災難，另一方總是跨越國界伸出援手，這份溫暖的支援與真摯友情，也讓台日人民之間的情誼更加深厚。

全日本台灣連合會並指出，台灣政府已依照總統賴清德指示，完成救難隊派遣準備，目前正等待日本政府正式提出支援請求，隨時可投入災區救援工作。

日本大阪台灣同鄉會發布聲明表示，熊本強震造成重大災情，人民生命財產受到威脅，家園受損，社會秩序也受到嚴重衝擊。同鄉會向熊本縣政府、所有受災民眾，以及投入救災、醫療、安置及災後重建工作的第一線人員，致上最誠摯的關懷與慰問。

大阪台灣同鄉會指出，台灣與日本長期秉持互助互信、患難與共的情誼，此刻全體會員與熊本鄉親同心，祈願所有受困及失聯民眾都能平安獲救、傷者早日康復，也希望餘震盡快平息，讓救援、安置及災後重建工作順利推進，使熊本早日恢復往日的生機與安寧。

此外，台灣國際美食創新交流協會熊本分會宣布發起「八代市災害支援募金」活動，希望募集善款協助此次受災嚴重的八代市。協會表示，成立初期曾獲時任熊本縣副知事、現任八代市長小野泰輔大力支持，因此希望在八代市遭逢重大災害之際，以實際行動回饋地方。

協會指出，募款金額不拘，無論是1000日圓、1萬日圓或其他金額，都希望將每一份愛心送到災區。所有善款將由協會統一彙整後轉交八代市政府，後續也將公開善款交付情形，並呼籲各界共同為八代市重建盡一份心力。