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熊本永旺商場爆炸增至4死 員工：震後還有人跑回店內

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。 路透
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。 路透

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」在震後發生爆炸，建築物嚴重毀損。上益城消防本部表示，目前死亡人數已增至4人。

「熊本日日新聞」報導，根據熊本縣上益城消防本部晚間6時2分最新公布的消息，「永旺夢樂城熊本」爆炸事件死亡人數已增至4人。

「每日新聞」報導，在該商場1樓服飾店工作的一名女性員工表示，當時劇烈的搖晃讓人完全站不穩，持續了將近1分鐘，模特兒人偶與掛衣服的架子接連倒下。店內當時共有3名員工及1名顧客，在搖晃緩和後便一同從出入口疏散。

隨後，他們移動到員工專用出入口附近，等待約30分鐘後，接獲永旺總公司通知暫停營業，並指示員工返家。於是她便回到距離建築物約200公尺遠的公寓。

由於餘震不斷，為了能隨時逃生，她一直待在玄關，這時突然傳來一聲宛如落雷般的巨大聲響。一跑到室外，四周已被白煙籠罩。報導指出，爆炸地點疑似就在該女性先前等候的員工專用出入口附近。

該名女性指出，在永旺商城工作的員工，平時接受的訓練就是「發生災害時，要優先引導顧客疏散」。

她哽咽地表示：「在我疏散到室外時，也看到其他店員在做疏散引導。不知道他們是不是為了確認店內人員安全，又跑回店裡，我真的很擔心他們有沒有遭到爆炸波及。」

熊本 爆炸 日本 強震 熊本地震

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