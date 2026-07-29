直擊熊本永旺商場地震瞬間 員工：大量粉塵讓人失去方向感

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，位在當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」在震後發生爆炸，建築物嚴重毀損，目前已造成3人罹難，1人處於心肺停止狀態，3人下落不明。

綜合路透社、日本時事通信社、日本共同社等媒體報導，「永旺（AEON）夢樂城熊本」的店員們回憶，地震發生當下，人被重重摔在地上、捲入濃濃粉塵當中。

隨後，在店員快速引導疏散下，撤離的數百名顧客與員工目睹驚悚的景象。一場劇烈爆炸重創整座建築，鋼筋裸露在外，大量碎片被拋飛，砸向停車場。

第一時間，救援人員因擔心建築結構持續坍塌，因此未立即深入建築物搜救。直到今天清晨，才從部分倒塌的建築內救出8人，其中已有3人不幸身亡。

永旺集團表示，目前仍有3名店家員工下落不明，公司正朝瓦斯外洩的可能性展開調查。

日本首相高市早苗今天表示，救出受困於購物中心等地的民眾，是一場「與時間的賽跑」。目前已派遣約170名自衛隊員前往現場支援搜救行動。

「永旺夢樂城熊本」是熊本縣規模最大的商場，上個月才完成重建並重新開幕，打造全新升級的購物娛樂複合設施，象徵從10年前的熊本地震中走向復甦。

在2016年4月規模7.3的熊本地震嚴重毀損該商場後，永旺在重建過程中特別加強天花板耐震設計，以及整體安全與防災韌性的提升。

然而，一名在商場內店舖工作的員工表示，昨天強震持續搖晃了10秒鐘，讓他當場雙膝跪地。

另一名在商場內影城工作的22歲員工則指出，地震瞬間揚起的大量粉塵，讓人頓時失去方向感。

商場員工們指出，儘管現場一片混亂，工作人員仍迅速依照疏散計畫，引導200多名顧客與員工撤離至停車場。許多人因酷熱高溫，選擇在車內避難。

不過，共同社引述部分顧客說法指出，有不少民眾在爆炸發生前，曾試圖返回建築物內。

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上表示，部分搜救人員回報現場聞到瓦斯味。

現場記者也指出，有一輛緊急救援車輛不斷透過廣播警示民眾切勿靠近商場，因現場可能有瓦斯外洩的風險。

木原稔指出，該商場使用的是桶裝液化石油氣（LPG），是由大型鋼瓶供氣，而非透過地下管道輸送。

日本瓦斯協會發言人對此表示，若是管道瓦斯，一旦檢測到地震活動達到一定門檻，或確認管線受損，系統會由自動停止供氣。

不過，日本液化石油氣販售協會的一名官員補充道，液化石油氣同樣具備這類安全機制。

微電腦瓦斯表會在檢測到異常時，如外洩或壓力波動，自動切斷供應，並且被設計為在地震震度達到5強或以上時自動停止供氣。