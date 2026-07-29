熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

每當國際上發生毀滅性的大規模地震，網上往往會湧現大量宣稱是「地震前兆」的天空異象照片，其中又以形狀怪異、排列整齊的「地震雲」最容易引發民眾恐慌。日本熊本28日發生規模7.1強震後，社群平台再次瘋傳許多民眾聲稱當日拍攝到的奇特雲層畫面，甚至吸引數萬網友轉發朝聖，擔憂是否為下一次災難降臨的警訊。

對此，曾為知名動畫電影《天氣之子》擔任氣象監修的日本氣象廳氣象研究所主任研究官荒木健太郎，在社群平台X再次公開澄清，強調「雲不是地震前兆」，坊間流傳所謂的地震雲，其實都能透過氣象學原理解釋，目前沒有任何科學證據顯示雲層外觀能預測地震。

根據日媒報導，荒木健太郎表示，他已經多次說明相同觀點，但每逢地震發生，相關傳言仍會反覆出現，因此再次提醒大眾，不論被稱作「地震雲」的是帶狀雲、放射狀雲、魚鱗雲或其他特殊形狀的雲層，都屬於自然的大氣現象，可以透過氣象學完整說明形成原因，並非受到地震活動影響。

荒木健太郎指出，目前沒有方法能僅憑雲朵的形狀、排列方式或顏色，判斷是否即將發生地震，若擔心地震風險，與其觀察天空，不如平時做好防災準備、確認避難路線及緊急物資，才是真正有效降低災害風險的方法。他也幽默表示：「請欣賞雲，而不是把它當成地震預報工具。」

不僅日本專家對此現象嚴正駁斥，台灣氣象署過去也曾針對類似謠言發表過科學說明。氣象署指出，每當國內外有地動山搖的災情發生，許多民眾就會湧入相關社群曬出如同棉花糖般、一球球整齊排列在天空中的「高積雲」。這類雲朵在氣象學上屬於中雲族，其特徵是雲體較小、輪廓清晰，常以扁圓形或瓦片狀的波浪形態鋪滿天空，視覺上確實相當壯觀且特殊。

然而，氣象署特別強調，雖然民間流傳高積雲就是所謂的地震雲，但截至目前的全球科學研究為止，科學界從未證實特定雲層的生成與地震之間存在直接的物理關聯，因此想單純依靠觀測雲的變化來預報地震，在科學上是完全不可靠的。

氣象專家們一致認為，與其將精神寄託於毫無科學依據的天空異象，民眾更應該落實日常的防災演練，包含確認家中緊急避難包的物資是否齊全、固定好容易傾倒的高大家具，並隨時掌握官方氣象單位的正確資訊。唯有提升自身的防災意識與心理準備，才能在面臨真正考驗時，保障自身與家人的生命財產安全。