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熊本強震永旺商場爆炸釀3死1命危 社長吉田昭夫致歉

中央社／ 東京29日專電
日本熊本市發生地震後，永旺集團總裁吉田昭夫在商場爆炸後的記者會上鞠躬致哀。 共同社/路透社
日本熊本市發生地震後，永旺集團總裁吉田昭夫在商場爆炸後的記者會上鞠躬致哀。 共同社/路透社

日本熊本縣昨天發生強震後，嘉島町的「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成3人死亡、1人心肺功能停止。AEON下午召開記者會，強調地震發生後，已依照防災程序完成館內民眾疏散，目前以搜救及協助受災者為首要任務，事故原因將配合消防等相關單位調查。

AEON社長吉田昭夫在記者會表示，地震於昨天下午4時27分左右發生，由於適逢暑假，當時館內約有3000名顧客。地震發生後，商場立即透過館內廣播及員工巡查，要求民眾就地避難，待搖晃停止後，陸續引導顧客及館內專櫃、集團員工撤離至戶外平面停車場，約下午5時完成疏散。

不過，約下午5時50分，商場南側中央區域突然發生爆炸，AEON隨即通報消防、警方等相關單位展開救援。

吉田指出，截至目前掌握情況，事故造成3人死亡、1人心肺功能停止、4人受傷送醫，目前尚有3人失聯；死亡及重傷者均為館內專櫃員工，顧客皆已完成避難，「對於造成如此嚴重的結果，再次致上最深的歉意。」

針對媒體詢問為何爆炸發生時仍有人留在館內，吉田表示，目前尚未完全釐清原因，初步掌握部分員工可能在完成避難後，返回館內拿取車鑰匙或個人物品，但相關情況仍待確認。公司也強調，依內部規定，一旦完成避難後不得再返回建築物內。

至於爆炸原因，AEON表示，目前消防研判有可能與LP瓦斯（液化石油氣）有關，但正式鑑定結果尚未出爐，公司不會在調查完成前推測事故原因。

AEON說明，熊本店因所在地區供氣方式，飲食店及部分空調設備均使用LP瓦斯。不過，這次爆炸地點附近沒有餐飲店，與美食街的距離滿遙遠，確切爆炸原因仍由消防單位調查中。

AEON指出，LP瓦斯儲槽設置於商場外圍，相關設備均由專業廠商施工，並依法完成定期檢查。不過，地震發生後緊急遮斷裝置是否正常作動、瓦斯是否持續供應，目前仍由消防單位調查中。

針對外界關注商場耐震能力，AEON表示，商場曾在2016年熊本地震中受損，之後已依照日本最新耐震標準完成修復及補強，符合現行耐震基準。公司也坦言，過去包含東日本大震災在內，集團從未發生因供氣系統導致如此規模的爆炸事故。

AEON表示，目前建築物南側2樓受損最為嚴重，現階段最重要工作仍是全力配合消防、警察及自衛隊持續搜救受困者，同時協助傷者及家屬，後續也將全力配合相關單位釐清事故原因。

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