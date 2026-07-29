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熊本強震重創八代市 8人失聯、逾2500人避難

中央社／ 東京29日專電
熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。圖為八代市一棟倒塌建築物。 美聯社
熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。圖為八代市一棟倒塌建築物。 美聯社

日本熊本縣昨天發生強震，熊本縣南部災情嚴重，其中八代市受創最深。隨著搜救工作持續進行，傷亡人數仍在攀升，電力、瓦斯、自來水等維生系統也受到嚴重衝擊，數萬戶居民生活受到影響。

根據八代市政府截至上午11時公布的最新災情統計，八代市有8人失聯、2人心肺功能停止。建物與公共設施受損方面，共有28件住宅受損，生活管線受損23件，包括自來水18件、電力3件及瓦斯2件；此外，道路受損11件、土石災害3件、火災1件、河川設施受損2件，另有其他災情31件等。

避難情況方面，八代市目前已開設59處避難所，共收容2571名避難民眾。

市府表示，目前部分地區仍持續停水、停電，JR鐵路全面停駛，部分公車路線停運，各項管線及交通設施的復原時間仍未確定。

救援方面，來自九州各地的消防救援隊持續投入搜救工作，包括鹿兒島縣27支救援隊共99人、宮崎縣24支救援隊共112人，以及大分縣33支救援隊共120人，正全力進行人命搜救與災情調查。

八代市政府表示，目前最重要的工作仍是全力搶救受困民眾及掌握災情，並感謝各界願意協助募集善款，未來將善用捐款投入災後復原與重建工作。

這次地震也造成熊本縣整體系統受到嚴重衝擊。根據九州電力統計，截至下午1時30分，熊本縣仍有3萬5330戶停電，復電時間仍待確認。

九州瓦斯表示，由於八代市部分瓦斯管線疑似受損，截至上午11時30分，已停止向8892戶供應都市瓦斯，預計於8月3日完成復原。

自來水方面，國土交通省表示，截至上午8時，長崎縣及熊本縣共11個地方政府約8萬4000戶停水；另有8個地方政府出現自來水混濁、水管漏水等情形，部分地區已發布限制飲用自來水公告，呼籲民眾暫勿將自來水作為飲用用途。

醫療體系同樣受到地震影響。根據日本厚生勞動省統計，熊本縣共有46家醫療機構受災，其中12家醫療機構供應氧氣等醫療氣體的設備發生故障或受損，相關單位正持續搶修，以確保醫療服務不中斷。

熊本 失聯 強震 熊本地震 日本

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