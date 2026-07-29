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日熊本規模7.1強震…陸外交部：向遇難者致哀 駐日使領館啟動應急機制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子29日看著倒塌的鳥居。路透
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子29日看著倒塌的鳥居。路透

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成多人死傷，大陸外交部29日表示，中方密切關注災情，對遇難者表示哀悼，並已要求駐日使領館啟動應急機制，協助在日中國公民。

大陸外交部29日舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。針對日本廣播協會（NHK）記者問及，28日，日本熊本縣發生強烈地震，造成人員傷亡。請問中方如何看待此次地震災情？

毛寧表示，「我們密切關注日本熊本縣發生地震，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以慰問。」她說，中國駐日本使領館已經第一時間啟動應急機制，發布領事提醒，請中國公民注意防範海嘯和餘震。

毛寧還指出，中國外交部和駐日本使領館將繼續密切關注相關情況，及時向有需要的中國公民提供協助。

此前，日本時間28日下午4時27分，熊本縣熊本地方發生規模7.1地震，震源深度16公里，宇城市、冰川町觀測到日本氣象廳震度7。日本氣象廳後將這起地震命名為「令和8年熊本地震」，並對有明海、八代海發布海嘯注意報。日本氣象廳統計，截至今天上午9時為止，共觀測到168起震度1以上的餘震，其中47起達震度3以上。

富士電視台提到，日本首相高市早苗29日表示，包括與災害關聯性仍待調查的個案，死亡人數增至13人。高市早苗也呼籲，「目前仍有民眾等待救援，現場正傾全力與時間賽跑。災區連日天氣非常炎熱，也請受災民眾及投入救命救援、修復作業的人員充分留意防範中暑。」

日本官房長官木原稔則在記者會上說明，另有7人重傷、29人輕傷。他表示，「我謹向罹難者致上最深切的哀悼，也向家屬表達慰問與哀悼。此外，我也向所有受災民眾致上慰問。」他並說明，熊本縣、福岡縣等5縣共開設506處避難所，目前有9186人避難。

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