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救護車聲沒停過！台人曝熊本慘況「商店街全關門」 晚餐僅剩超商

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城」因7.1級強震發生爆炸與局部坍塌。新華社
日本熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城」因7.1級強震發生爆炸與局部坍塌。新華社

日本熊本縣28日遭遇規模7.1強震，震後災情陸續傳出，有台灣遊客分享親身經歷，表示當地道路一度嚴重壅塞，返回飯店後更遇上電梯故障，因入住11樓，只能拖著行李徒步爬樓梯。除此之外，他也拍下震後街景，發現商店街多數店家緊急歇業，包含知名的一蘭拉麵麥當勞也暫停營業，晚餐只能改往便利商店購買食物，入夜後街頭仍不時傳來救護車鳴笛聲，震後餘波讓當地氣氛相當緊繃。

原PO於Threads分享震後所見所聞，透露地震發生後，返程路上車流嚴重回堵，歷經一番波折回到飯店，卻發現電梯因故無法運作。由於房間位於11樓，他只能改走樓梯上下樓，周邊商店街也因震後狀況暫時全面停業，想用餐只能前往便利商店採買。他表示，入夜後街頭仍不斷傳出救護車警笛聲，直到深夜都未曾停歇，現場瀰漫著緊張不安的氛圍。

貼文曝光後，也引起不少網友熱烈討論，紛紛留言分享自身在熊本的經歷與所見情況，「我也是住市區11樓，只能爬樓梯，明天要退房，不知道行李怎麼搬？」，也有人提到「5、6點多的時候還有日本人一起在超商買食物，超商的水都空了」，透露震後物資一度受到影響，也有網友感嘆，「有超商還真不錯，剛剛在熊本站附近連便利商店店都沒開」，直呼當地震後狀況超乎預期。

此外，也有網友提醒，強震過後當地交通可能受到影響，旅客若計畫離開熊本，應先確認交通狀況再安排後續行程。有人建議，「可以的話，建議先確認有交通工具能離開熊本，再決定是否退房」，以免退房後才發現交通受阻，增加移動上的困難。

面對熊本震後情況，多數網友紛紛留言表達關心與祝福，「希望電梯只是預防性停用，不是真的故障」、「可以的話盡快更改行程，改從其他機場回台」、「天佑熊本，希望所有人都平安」、「人沒事就好，注意安全」，也有網友提醒，旅途中遇到突發災害時，應以自身安全為優先，隨時留意官方資訊與交通狀況，避免在不確定的情況下勉強移動。

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