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強震後熊本城外牆28處坍塌 高千穗峽划船區出現落石

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，多處傳災。知名景點熊本城外牆也發生崩塌，園區於第一時間發布聲明，宣布「今日營業全面暫停」。 （共同社提供）中央社
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，多處傳災。知名景點熊本城外牆也發生崩塌，園區於第一時間發布聲明，宣布「今日營業全面暫停」。 （共同社提供）中央社

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，熊本城外部石垣有28處坍塌，天守閣及本丸御殿也有4處牆面裂痕。長崎縣島原市傳山體表面崩落，宮崎縣高千穗峽熱門划船區也出現落石

日本共同社及「朝日新聞」報導，日本三大名城之一的熊本城受到地震影響，西出丸西側石垣大規模崩塌。熊本城綜合事務所表示，全城共有28處石垣坍塌。

熊本城綜合事務所也補充，天守閣及本丸御殿的土牆共有4處牆面出現裂痕。

熊本城在2016年強震中嚴重受損，相關復原工作至今仍持續進行。如今天守閣已完成修復，不過仍有多處受損尚未復原，預估要到2037年度才能全部修復。

此次受損處也包括2016年熊本地震中曾倒塌的石垣，市府目前正進一步調查詳細受損狀況。熊本城已自28日起休園，目前尚無法預估重新開放的時間。

日本時事通訊社報導，位於熊本縣八代市的國家指定名勝「松濱軒」建築外牆剝落，周圍散落玻璃碎片與木片。

居住在附近的78歲男性回想起2016年4月的熊本地震時表示：「10年前『松濱軒』都還挺過來了，我覺得這次搖晃比上次地震更劇烈。」

朝日電視台報導，在昨日地震中觀測到最大震度5強的長崎縣，島原市多處山體崩落、坍塌。

島原市表示，受地震影響，眉山山體表層多次崩落。

國土交通省雲仙砂防管理中心指出，平成新山與普賢岳也有部分山體崩塌，目前均未接獲人員受傷或建築物受損的報告。

當地民眾表示，山體崩落當下，「整座山都被沙塵籠罩」。

「宮崎日日新聞」報導，宮崎縣內也出現落石及道路封閉等災情。

宮崎縣內的椎葉村、延岡市、西都市昨日觀測到震度5弱。其中椎葉村公所在地震發生時，廳舍發出「吱吱」聲並大幅左右搖晃。廳舍內牆出現裂痕，消防灑水系統管線脫落，導致議場內漏水。

椎葉村、諸塚村、高千穗町、日之影町均因落石造成道路封閉。

宮崎縣日向土木事務所表示，椎葉村下福良的縣道「上椎葉湯前線」出現高約1公尺、寬約1公尺的落石，道路一度封閉；高千穗町押方的町道「山附線」，則有高約3公尺、寬約3公尺的巨石堵塞道路。

地震發生時，高千穗町的知名觀光景點高千穗峽內聚集眾多遊客。熱門的划船區下游約500公尺處，因地震出現落石。高千穗町觀光協會與高千穗町公所人員當下緊急引導遊客疏散，並對周邊區域實施管制。

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