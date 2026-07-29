熊本強震後實地走訪 在日台人：台積電廠區週邊正常

熊本縣昨天發生強震後，引發不少在當地置產、工作及計劃赴日旅遊的台灣民眾關注。長期居住熊本的房產業者鄭筠心接受中央社採訪表示，她今天實地走訪台積電熊本廠周邊，觀察到整體災後秩序良好，住宅未見明顯受損，但交通及部分商家營業仍受到影響。

鄭筠心表示，不少台灣屋主在地震發生後第一時間聯繫她，希望協助確認房屋狀況。她今天前往菊陽町及合志市等台灣人聚集區域查看，發現台積電一廠員工照常上班，廠區餐廳正常營業，二廠工程也持續施工，鄰近的Sony工廠雖車流較平日減少，但未見重大異常。

她指出，目前檢視的住宅大多沒有結構受損，僅有室內瓶罐、食品等物品因地震掉落。由於日本新建住宅普遍符合最新耐震標準，不論鋼骨或木造住宅均具備良好的耐震能力，因此目前尚未發現房屋外觀或結構受損情形。

回憶地震當下，她表示，當時正在熊本站2樓新幹線月台，準備搭車前往福岡，當列車即將進站時突然發生劇烈搖晃。她說，這次地震以左右搖晃為主，持續約1至2分鐘，月台上旅客都緊抓扶手保持平衡。

地震發生後，熊本站立即停止新幹線營運，站方工作人員迅速引導所有旅客撤離避難，並透過廣播通知旅客，可於1個月內持車票辦理退票。她表示，現場雖聚集許多受影響旅客，包括很多外國與台灣旅客，但整體秩序良好，沒有出現混亂情形。

鄭筠心表示，熊本站在2016年熊本地震後歷經耐震改善，這次強震後車站建築未見玻璃破裂或物品掉落，顯示耐震設計發揮效果。

她觀察，熊本市區目前仍維持基本生活機能，但部分商業設施基於安全考量暫停營業，包括部分百貨公司、超市及商店未開門，便利商店雖持續營業，但飲用水等部分物資出現搶購情況，麥當勞等仍營業的餐廳則有不少人潮。

交通方面，目前新幹線及部分鐵路停駛，導致計程車需求大增，不少司機往返福岡及熊本各地接送旅客，因此叫車比平時困難。不過，由於不少公司宣布停班，民眾減少外出，道路交通還算良好，但加油站出現排隊車潮。

她也提到，地震當晚熊本市區旅館幾乎客滿，不少受交通中斷影響的旅客四處尋找住宿，部分餐廳停業，仍營業的店家幾乎座無虛席。據她了解，近期台灣旅客照常赴熊本旅遊，僅有少數考慮取消8月初行程。

鄭筠心表示，熊本市政府持續透過社群媒體呼籲民眾避免非必要外出、預先儲水及將車輛加滿油，以因應可能發生的餘震。

她認為，日本面對地震已有成熟的防災及應變機制，目前從熊本市區到菊陽町、合志市及光之森等地區，基礎設施及住宅整體狀況良好，民眾無須過度恐慌。