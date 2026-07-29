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整理包／熊本強震衝擊企業 台積電、豐田等大廠停工影響一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
熊本縣強震造成日本製紙八代工廠煙囪倒塌，廠區嚴重受損。美聯社
熊本縣強震造成日本製紙八代工廠煙囪倒塌，廠區嚴重受損。美聯社

日本熊本縣周二發生規模7.1強震，衝擊當地半導體及汽車生產，引發供應鏈和物流疑慮。當局警告未來一周仍可能發生強震。以下整理主要企業受影響情形：

台積電：子公司日本先進半導體製造（JASM）晶圓廠，周二基於安全考量疏散人員。JASM第二座晶圓廠的施工現場未受影響，但為防範餘震，部分工程已暫停。

豐田汽車：將從周三晚間至周五暫停宮田、苅田和小倉三座廠的運作，重新評估安全、物流及供應商狀況，再於周五決定是否從8月3日起恢復生產。宮田廠生產Lexus豪華車款，年產能約43萬輛；苅田廠和小倉廠則生產引擎及油電混合動力車零組件。

本田與日產：本田將把熊本機車廠的停產時間延長至周五，以維修地震造成的損壞。日產則表示，位於福岡的工廠暫無停產計畫，但將密切關注供應商和物流狀況。

瑞薩電子：暫停熊本縣內兩座鄰近震央的工廠運作。廠內發現牆面裂縫、漏水和天花板掉落，但未傳出員工受傷。目前空調、供電系統及無塵室環境均維持正常，公司正檢查設備與在製品受到的影響，尚未確定復工日期。

Sony集團：暫停當地半導體生產，尚未確定復工日期。

日本製紙：位於熊本縣八代市的一座工廠有部分煙囪倒塌，造成11人受困。已有4人獲救，其中2人心肺功能停止、2人重傷。目前警察、消防人員及自衛隊正在日本製紙工廠和發生爆炸的購物中心「永旺夢樂城熊本」展開搜救。

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