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熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

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熊本規模7.1強震後 仍有至少47起震度3以上餘震

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導
一家在熊本的餐廳外牆整片崩落，地震威力驚人。歐新社 歐洲新聞圖片社
一家在熊本的餐廳外牆整片崩落，地震威力驚人。歐新社 歐洲新聞圖片社

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震後，日本氣象廳統計，截至今天上午9時為止，共觀測到168起震度1以上的餘震，其中47起達震度3以上。

日本朝日電視台及熊本放送報導，日本氣象廳說明，不包括宇城市與冰川町觀測到震度7的主震，自昨天至今天上午9時，共觀測到47起震度3以上餘震。

報導補充，在2016年的熊本地震中，曾接連發生震度7的強震。

因此氣象廳提醒：「搖晃較劇烈的地區，未來一週左右、尤其2至3天內，須留意可能再發生震度7左右地震。部分地區也不排除出現比昨天更強烈搖晃的可能。」

氣象廳也補充，在發生最大震度7的地震後，周邊區域的地震活動將會相當頻繁，「房屋倒塌與土石流的風險極高。若震源較淺，震央附近區域可能出現緊急地震速報來不及發布的情況。」

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