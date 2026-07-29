熊本永旺商場失去防災機能 爆炸後4員工失聯

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，測得最大震度7。位在當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」在震後發生爆炸，建築物嚴重毀損，造成2人罹難。永旺集團今天證實有4名員工失聯。

「讀賣新聞」報導，熊本縣政府稍早宣布，截至今天上午9時30分，已經從「永旺夢樂城熊本」救出8人，其中2人死亡、1人失去呼吸心跳、4人傷勢為中等程度，另有1人受輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，已傳出有多人受困於這間商場，嘉島町轄區內的消防單位表示，建築物內至少有6人待救。警方與自衛隊仍在持續搜救。

日本TBS電視台報導，永旺（AEON）集團今天首度在這起強震過後發聲，表示「替在爆炸事故中罹難者，由衷祈求冥福。另外，也向罹難者家屬與傷者表達深深的歉意」。

永旺也說明，「這座商場隨即在地震過後疏散顧客」，並指出當時商場內部204間店鋪的員工以及集團內部員工已經避難。

聲明提到，關於商場內部店家，以及永旺集團員工約2700人的安危，使用確認系統過後，依舊有4人下落不明。

「日本經濟新聞」報導，「永旺夢樂城熊本」與嘉島町公所簽訂合作協議，使這間商場兼具區域防災據點的功能，不過，在這次地震過後嚴重受損，失去容納災民，以及供應物資的機能。這可能迫使地方行政單位新評估防災計畫。

日本大型商場因為占地廣大、備有豐富食品與日用品，在發生重大災害時，被期待能當作防災據點。「永旺夢樂城熊本」曾有支援避難活動的前例，在2016年熊本大地震時，曾開放停車場，供民眾在車上避難。

永旺集團正在推動，旗下各地商業設施成為防災據點，截至2024年2月已與全國141個地方自治體簽訂全面合作協議，並持續推動在全國配置大型避難帳篷等措施，但這次卻發生爆炸事故，令中央及地方相關人士深感震驚。日本內閣府相關官員表示，「未來可能會討論要求商業設施進一步強化防災性能。」

滋賀縣立大學建築構造學教授陶器浩一指出，「相較於必須具備高耐震等防災性能的公共設施，民間設施往往僅符合最低標準。」他也呼籲地方政府與民間設施簽訂合作協議時，「必須更審慎評估其在災害發生時是否能充分發揮功能。」