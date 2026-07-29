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震撼畫面曝光！台人直擊熊本城「石牆崩塌」 強震瞬間掀漫天塵土
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，當地劇烈搖晃造成多處災情。一名當時人在熊本城附近的台灣民眾，親眼目擊城牆石塊在強震中崩落，並拍下驚險瞬間分享到Threads，引發大批網友關注，不少人也憂心熊本城修復工程恐因這起地震再度受到衝擊。
原PO於Threads上表示，地震發生當下，從曝光畫面可見熊本城石牆突然應聲崩落，大量石塊沿著城牆滑落，瞬間揚起漫天塵土，現場民眾見狀紛紛停下腳步查看，不少人發出驚呼，還有人當場直喊「哇！這太可怕了」，驚險畫面令人捏一把冷汗。
事實上，熊本城在2016年熊本地震中嚴重受損，歷經多年修復，目前仍有部分區域持續進行整建工程。此次強震再度造成石牆崩落，也讓不少曾造訪熊本城的旅客感到震驚，紛紛憂心這座歷史名城的修復進度恐再次受到影響，完工時程也可能因此延後。
畫面曝光後，引發大批網友湧入留言，不少人憂心熊本城修復工程恐再受衝擊，紛紛表示，「今年1月去的時候屋頂還沒沉下去」、「又要多修好幾年了」、「熊本城還沒修復完成耶，天啊」、「目前交通全面停止，等明天再確認」，也有許多人為當地民眾集氣，留言說「餘震不斷，請盡量前往安全地點等待」、「好誇張，真的嚇死了」、「天佑日本，希望大家都平安」，盼望災情不要進一步擴大，民眾都能平安無事。
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