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熊本強震影響 台灣虎航祭改票、改九州航點及全額退費方案

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
日本熊本地區發生強震，台灣虎航今宣布票務協助措施，凡於7月28日前購買熊本往返航班，且原訂搭乘日期為8月5日（含）前的旅客，可依需求選擇改期、改航點或退費等方案，以降低行程受影響。記者季相儒／攝影
日本熊本地區發生強震，台灣虎航今宣布票務協助措施，凡於7月28日前購買熊本往返航班，且原訂搭乘日期為8月5日（含）前的旅客，可依需求選擇改期、改航點或退費等方案，以降低行程受影響。記者季相儒／攝影

日本熊本地區發生強震，台灣虎航今宣布票務協助措施，凡於7月28日前購買熊本往返航班，且原訂搭乘日期為8月5日（含）前的旅客，可依需求選擇改期、改航點或退費等方案，以降低行程受影響。

台灣虎航表示，旅客可選擇維持熊本航點，將搭乘日期更改至2026年8月31日（含）前尚有機位的航班，可免收一次改票手續費及票價差。若有其他行程安排需求，也可申請改搭九州其他航點，包括福岡、大分、宮崎及佐賀等航班，同樣可改至2026年8月31日（含）前尚可訂位的航班，並享一次免收改票手續費及票價差優惠。此外，旅客也可選擇取消行程申請退費，相關款項將退回原付款方式。

台灣虎航提醒，無論選擇改期、改航點或退費，旅客皆須於原訂航班起飛前6小時完成申請；逾期未提出者，將視同維持原行程，不再適用上述協助方案。台灣虎航也指出，若旅客是透過旅行社或第三方訂票平台購票，須向原開票旅行社或平台辦理相關變更或退費手續。

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