影／熊本永旺商場爆炸現場影像曝光！約6人仍受困 搜救搶時間

日本28日發生「令和8年熊本地震」，熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸。截至29日中午，仍有4名員工安危不明，警消等單位持續進行搜索行動，警方則公布約1分鐘建築物內部影像。

NHK報導，「永旺夢樂城熊本」在地震後發生爆炸，傳出有多人受困，截至目前已有8人獲救。稍早消息指出，其中5人受傷；首相高市早苗則在下午召開的重大災害對策本部會議上表示，這起事故已造成3人死亡。消防單位稍早另接獲消息，研判約有6人仍受困。

日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會提到「永旺夢樂城熊本」時表示，「該設施使用液化石油氣供應瓦斯。昨天的搜索之中，接獲報告指出建築物內有瓦斯味。」他也說明，正在調查詳細原因。

永旺表示，已利用集團系統確認「永旺夢樂城熊本」約2700名專賣店及集團員工安危，目前仍無法確認4人是否平安。TBS報導，永旺社長吉田昭夫將於當地時間下午4時30分在熊本市內召開記者會。

警方、自衛隊及緊急消防援助隊已進入建築物內持續搜，警察廳則公布29日上午拍攝的約1分鐘建築物內部影像，可見四處都有柱子倒塌，研判原本設有店面的區域也出現牆壁崩塌等情況，大量碎片散落一地。天花板同樣嚴重毀損，疑似骨架和電線的物體從上方垂落。

此外，爆炸對建築物造成的損害也逐漸明朗。一名住在附近的70多歲女性表示：「沒想到在災害發生時可作為避難場所的設施，竟然會變成這樣。」

NHK指出，災害派遣醫療隊（DMAT）已抵達現場，準備救治獲救人員。九州大學醫院急救中心助理教授松永俊太郎接受電話訪問時表示，當地氣溫持續上升，天氣非常炎熱；由於建築物內部難以進入，搜救人員正出動無人機與搜救犬搜索，但目前仍未發現受困傷者。

前消防員、危機管理及防災顧問田中章指出，「永旺夢樂城熊本」是一座非常大型的商業設施，搜救人員會先推估待救援者的位置，再從該處展開救援，但由於必須以人工作業移除瓦礫，救援將耗費時間。目前應該正以72小時內為目標進行搜救。