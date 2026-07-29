熊本強震衝擊半導體產能 索尼、瑞薩、三菱相繼停工

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，由於縣內有多家半導體及製造業廠房，除台積電熊本廠外，三菱、索尼、瑞薩等工廠營運均受到衝擊，恐進一步影響半導體產能與供貨時程。

「讀賣新聞」報導，由於熊本縣境內聚集許多半導體相關工廠，若生產停擺，影響恐擴及電子產品、汽車等使用半導體的產業，外界也對產業影響表示擔憂。

晶圓代工廠台積電位於菊陽町的「JASM廠區」已在第一時間引導員工撤離至戶外，已確認所有員工均平安無事。隨後在確認工廠結構安全後，撤離的員工已陸續返回工廠。

三菱電機（Mitsubishi Electric）在合志市與菊池市兩處設有24小時運轉的功率半導體工廠，地震發生後已緊急確認是否有人員受傷及工廠運作情況。

三菱化學集團（Mitsubishi Chemical Group）九州事業所位於熊本縣宇土市的工廠也持續停工。

索尼集團（Sony Group）位於菊陽町的半導體製造據點平時亦為24小時運作，地震發生後即停止生產，目前正在確認受災狀況，尚無法預估復工時間。

日本製紙位於熊本縣八代市的八代工廠出現煙囪斷裂等嚴重災情，目前正加速確認整體受損狀況。

瑞薩電子（Renesas Electronics）也表示正在掌握製造半導體相關產品的熊本市川尻工廠與錦町錦工廠現況，目前2座工廠仍暫停運作。

半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）位於該縣境內的2座工廠也已停止運作。

除了半導體相關產業之外，負責二輪機車生產的本田（Honda）大津町工廠，在地震發生時因自動灑水系統啟動，導致部分區域出現漏水與積水，今天仍持續停工。

豐田汽車（Toyota）供應鏈夥伴愛信（Aisin）旗下位於熊本市的子公司「愛信九州」亦暫停運作；不過，位於福岡縣的豐田汽車九州旗下3座工廠已於今日上午恢復營運。

生產水泥相關製品的KOATSU工業公司（コーアツ工業），其熊本工廠位於測得震度7的宇城市。雖然公司表示，地震未造成人員傷亡，但已確認有成品掉落及部分設備受損等情況，因此暫停運作。而針對恢復生產的時間，公司表示「現階段尚無法確定」。

化妝品電商再春館製藥所已停止益城町總部工廠的生產，並決定今天也將持續停工。該公司表示，目前尚未確認有員工受傷或生產線受損的情況。

零食製造商湖池屋也停止了位於益城町的工廠運作。該公司公關部門表示，何時恢復生產「將視餘震等狀況再做判斷」。

在熊本縣內經營100多家藥妝店的COSMOS藥品（コスモス薬品），已暫停部分門市營業，並引導員工與顧客進行避難。

經營youme Town等大型商城的Izumi公司（イズミ）也因店內商品及設備掉落受損，在地震發生後立即停止縣內全部35家門市營業。

連鎖大賣場Mr Max公司（ミスターマックス）也因商品散落等狀況暫停營業。

在熊本市、與JR熊本車站直通的百貨公司Amu Plaza熊本（アミュプラザ），在地震發生後立即引導顧客疏散至戶外。昨天已暫停營業，今天也將全館休館。

DUSKIN公司在御船町負責清洗拖把與地墊的熊本中央工廠，建築物及部分設備受損，數名員工因跌倒等受輕傷。工廠因停電停止運作，截至昨日晚間8時為止，尚無法確定何時能復工。

該公司在發生爆炸的「永旺（AEON）夢樂城熊本」2樓設有甜甜圈連鎖店Mister Donut門市，員工已全數撤離、平安無事。該公司表示，爆炸事件是在員工撤離後才發生的。

此外，普利司通（Bridgestone）位於玉名市的熊本工廠主要生產橡膠製品，該公司公關部門表示「目前尚未確認有人員傷亡或設備受損」。不過，該工廠目前已暫停運作，將在確認安全無虞後恢復生產。