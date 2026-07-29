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影／熊本強震後華航首批旅客返台 回想當下仍餘悸猶存

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華航空CI395熊本飛往桃園班機今（29）日上午順利返台，成為地震後首班自熊本返台的華航航班。記者季相儒／攝影
中華航空CI395熊本飛往桃園班機今（29）日上午順利返台，成為地震後首班自熊本返台的華航航班。記者季相儒／攝影

日本熊本昨天發生強震，造成交通大亂，不少台灣旅客受困。中華航空CI395熊本飛往桃園班機今（29）天上午順利返台，成為地震後首班自熊本返台的華航航班。返台旅客回憶地震當下仍餘悸猶存，有人形容「整個世界都在搖」，也有人因班機取消，被迫自行尋找住宿、設法前往福岡，一整晚幾乎無法休息。

因應熊本地震影響，華航今天除維持CI394／CI395桃園往返熊本及CI198／CI199高雄往返熊本航班正常營運外，也特別加開CI2129福岡飛往桃園疏運航班，由A330客機執飛，協助滯留日本旅客儘速返台。華航表示，將持續關注當地場站動態，並視旅運需求適時調整航班安排。此外，星宇航空今天也加開疏運班機，台灣虎航則將原訂昨天台南往熊本、熊本往高雄航班延至今天執飛，協助旅客返台。

一名女性旅客表示，地震發生時她剛在熊本機場完成報到與行李託運，手機先收到地震警報，還來不及查看就開始劇烈搖晃。機場廣播提醒地震規模達4級以上，起初大家還站在原地，但隨著搖晃愈來愈劇烈，旅客紛紛靠著柱子蹲下，「根本沒辦法走路」，原訂昨天下午6時40分起飛的華航班機也因此取消。

另一名住在飯店11樓的旅客說，地震時建築物不斷傳出鋼構摩擦聲，「以為前面的東西都會倒，非常害怕」，感覺整個世界都在搖晃，和台灣的地震很不一樣。地震後電梯停駛，只能走安全梯，行李搬不上樓，只好先放在大廳，最後還向飯店要求更換到較低樓層住宿。

不少旅客因交通中斷受困熊本。一名女性旅客表示，機場人員通知航廈晚間9時30分關閉，航空公司並未安排住宿，而是請旅客自行處理。凌晨收到華航電子郵件，得知福岡加開返台班機，但必須自行前往。他們拖著行李四處找飯店，跑了五、六間都客滿，最後才找到一間汽車旅館暫時休息，幾乎整夜沒睡，隔天又發現JR、公車停駛，原本查到可搭往福岡的巴士也臨時停開，最後回到熊本機場向華航櫃台確認班機資訊。

另有自助旅行旅客表示，原本叫不到計程車，後來在飯店認識其他台灣旅客，最後一起包車前往熊本機場，才順利搭上今天返台班機。

有旅客當時帶著孩子在熊本城附近旅遊，地震發生時人在博物館外圍，直言「比花蓮地震還震」，所幸一家人平安；也有人當時正在震央附近宇城市開車，形容車輛不停左右搖晃，就像有人在外面用力推車。

另一名旅客則是在商店街逛街時遇到強震，她說第一時間立刻往戶外跑，親眼看見建築物碎石掉落；也有民眾當時人在住家，雖然家中有物品掉落，但幸好家人都平安無事。

不少返台旅客也觀察到日本災後應變相當迅速。有民眾表示，地震過後，超市飲用水、麵包很快被搶購一空，加油站更大排長龍；由於新幹線、電車及機場巴士停駛，不少人只能自行開車前往機場，道路雖然壅塞，但秩序良好，幾乎沒有人慌亂。

一名長期居住熊本的台灣民眾表示，日本民眾平時就有儲備防災物資的習慣，遇到災害多半先依靠自己，不會急著向政府求援；另有旅客也印象深刻指出，地震後辦公大樓人員很快戴上安全帽巡查建築物，展現高度防災意識與應變能力。

日本熊本昨日發生強震，造成交通大亂，不少台灣旅客受困。中華航空CI395熊本飛往桃園班機今（29）日上午順利返台。記者季相儒／攝影
日本熊本昨日發生強震，造成交通大亂，不少台灣旅客受困。中華航空CI395熊本飛往桃園班機今（29）日上午順利返台。記者季相儒／攝影

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