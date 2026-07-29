聽新聞
0:00 / 0:00
熊本地震13死近萬人避難 災區近日恐現40度高溫
日相今天表示，熊本強震已造成13人罹難。熊本縣政府最新指出，避難人數已經接近1萬人。防衛大臣稍早也宣布，將增派約1000名自衛官救災。而日本這次救災也可能受到高溫考驗。
熊本縣昨天下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7，熊本其他地區也測得震度6不等的劇烈搖晃，且多處傳出災情。
「日本經濟新聞」報導，日相高市早苗今天在首相官邸告訴媒體，罹難人數也包含當局正在調查是否死於災害的案例。她說道：「正在跟時間拔河。希望集結現場的力量，救出更多人」。
關於災情，高市說明，「已經確認出現人員傷亡、建築物倒塌、火災、道路受損等大規模災情」。關於恢復基礎設施如供電等，高市強調，中央將採取「主動型支援」提供糧食、用水到災區。
內閣官房長官木原稔今天稍早表示，除了稍早公布的罹難人數之外，另有7人重傷、29人受輕傷。
日本放送協會（NHK）報導，熊本縣政府則指出，截至今天上午9時30分，已有3人死亡、5人失去呼吸心跳，另有31人受傷，至少有7人下落不明，已經開設465處避難所，共9872人正在避難。
另外，日本中央將增派自衛隊人員救災。防衛大臣小泉進次郎昨天發生地震之後曾表示會派出3600名自衛隊員救災，但他今天稍早告訴媒體，將派出4600人規模的自衛官挺進災區。
他也說明，已經有170自衛官在地震後發生爆炸的「永旺（AEON）夢樂城熊本」救援。
朝日電視台報導，熊本地區今天最高溫可能會達到攝氏35度。若今天測得攝氏逾35度氣溫，將是當地連續11天出現「猛暑日」。
此外，熊本地區接下來的氣溫可能會持續上升，8月2日恐會出現前所未有的攝氏40度高溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。