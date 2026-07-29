熊本地震13死近萬人避難 災區近日恐現40度高溫

日相今天表示，熊本強震已造成13人罹難。熊本縣政府最新指出，避難人數已經接近1萬人。防衛大臣稍早也宣布，將增派約1000名自衛官救災。而日本這次救災也可能受到高溫考驗。

熊本縣昨天下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7，熊本其他地區也測得震度6不等的劇烈搖晃，且多處傳出災情。

「日本經濟新聞」報導，日相高市早苗今天在首相官邸告訴媒體，罹難人數也包含當局正在調查是否死於災害的案例。她說道：「正在跟時間拔河。希望集結現場的力量，救出更多人」。

關於災情，高市說明，「已經確認出現人員傷亡、建築物倒塌、火災、道路受損等大規模災情」。關於恢復基礎設施如供電等，高市強調，中央將採取「主動型支援」提供糧食、用水到災區。

內閣官房長官木原稔今天稍早表示，除了稍早公布的罹難人數之外，另有7人重傷、29人受輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，熊本縣政府則指出，截至今天上午9時30分，已有3人死亡、5人失去呼吸心跳，另有31人受傷，至少有7人下落不明，已經開設465處避難所，共9872人正在避難。

另外，日本中央將增派自衛隊人員救災。防衛大臣小泉進次郎昨天發生地震之後曾表示會派出3600名自衛隊員救災，但他今天稍早告訴媒體，將派出4600人規模的自衛官挺進災區。

他也說明，已經有170自衛官在地震後發生爆炸的「永旺（AEON）夢樂城熊本」救援。

朝日電視台報導，熊本地區今天最高溫可能會達到攝氏35度。若今天測得攝氏逾35度氣溫，將是當地連續11天出現「猛暑日」。

此外，熊本地區接下來的氣溫可能會持續上升，8月2日恐會出現前所未有的攝氏40度高溫。