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熊本強震災情慘重…高雄4立委捐薪賑災 陳其邁：需要就派特搜隊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。路透
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。路透

日本熊本發生規模7.1強震，災情慘重，與熊本是友好城市的高雄，發起一個月薪賑災，繼立委賴瑞隆率先宣布捐薪，邱議瑩許智傑及李昆澤響應，也號召各界投入熊本震災救援與重建。

邱議瑩表示，賴瑞隆第一時間發起捐薪行動，希望凝聚更多力量協助熊本度過難關，她與許智傑、李昆澤立即響應，面對重大災害，除了表達慰問，更應以具體行動支持災區，讓熊本民眾感受到來自台灣、高雄的溫暖。

邱議瑩指出，高雄與熊本長年維持密切交流，近年更因台日半導體產業合作，建立更緊密的夥伴關係，熊本遭逢震災，高雄市民同樣感到不捨，希望在最需要協助的時刻盡一份心力，陪伴災區走過重建之路。

許智傑表示，高雄與熊本是友好城市，自己今年5月才率團拜會熊本縣政府，深刻感受到熊本各界對台灣、高雄的熱情與友誼，如今熊本遭逢強震，身為高雄隊一員，更應以實際行動回應這份情誼。

許智傑指出，台灣與日本多年來在重大災害中始終相互扶持，彼此伸出援手，共同度過難關，這份情誼建立在一次次真誠行動上，而非停留在口號，希望此次捐薪拋磚引玉，號召更多人投入熊本救援與重建工作。

他說，誠摯向震災罹難者及家屬表達哀悼，祝福傷者早日康復、受災民眾平安，也盼救援與重建工作順利推進，讓熊本早日恢復正常生活。

近年隨著台積電赴熊本設廠，高雄與熊本從城市友誼延伸至半導體產業，雙方在供應鏈布局、人才培育、招商投資及產官學合作緊密。

市長陳其邁今天受訪說，前天才跟熊本知事、市長視訊交流，隔天就發生地震，已表達慰問，若有需要，全力支援特搜隊赴日救援及協助重建。

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