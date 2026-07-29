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熊本強震八代市災情嚴重…基隆姐妹市送暖 謝國樑：搜救醫護團隊待命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
八代市地震災情嚴重基隆姐妹市送暖，謝國樑：搜救與醫護團隊待命出發。記者游明煌／攝影
八代市地震災情嚴重基隆姐妹市送暖，謝國樑：搜救與醫護團隊待命出發。記者游明煌／攝影

日本九州熊本縣昨發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡等嚴重災情，八代市也有嚴重災情。基隆市長謝國樑說，八代市和基隆是姐妹市，市府已透過民政系統表達關心，並與八代市姐妹市的夥伴有聯繫上，他們也感謝來自基隆的關心，是否派搜救隊正在評估中。

震度6級熊本縣八代市災情嚴重，八代宮的屋頂坍塌，多人受傷送醫。八代市市內多處火災、住宅倒塌、水管破裂。八代車站貨物列車脫軌、翻覆。

謝國樑今天說，市府已透過民政系統表達關心，並與八代市姐妹市的夥伴有聯繫上，他們也感謝來自基隆的關心，基隆市有搜救隊，他很希望能前往協助，目前正在評估自身能力及救援空間，現在消防局等單位正在了解及評估，如果能派出會向外界報告。

謝國樑表示，熊本縣發生嚴重地震，八代市也有災情，是受影響的區域，現階段很需要救援，基隆市是姐妹市，希望能盡綿薄之力，下一步則是重建家園，需要更多的經濟資源，市府會會來協助。

市府指出，面對熊本地震災情，基隆市第一時間發揮姊妹市情誼，因應熊本縣八代市為基隆市姊妹市，市長已指示民政處主動聯繫八代市，確認相關救災需求。同時，基隆市的搜救與醫護團隊也已全面待命，只要地方有需要，團隊可在4小時內迅速整裝出發，跨海攜手共渡難關。

八代市連續多年在基隆市舉辦的熊本縣南物產展，很多市民也都關心八代市災情。 由於八代市近年來也積極發展郵輪母港，八代及熊本都是九州的重要門戶，多年來的交流發展，透過八代及熊本，讓基隆市的國際能見度推進到九州地區，也可以帶動基隆觀光產業發展。

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