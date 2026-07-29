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改飛或取消免手續費！華航星宇熊本航線增派加班機 虎航2航班有空位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到熊本規模7.1強震影響，虎航28日2航班延至今天起飛目前仍有空位，華航、星宇則加開班機，且改飛或取消免手續費。聯合報系資料照
受到熊本規模7.1強震影響，虎航28日2航班延至今天起飛目前仍有空位，華航、星宇則加開班機，且改飛或取消免手續費。聯合報系資料照

日本熊本昨（27日）於當地時間下午4時27分發生規模7.1強震，多處建築搖晃、崩坍，甚至冒煙起火、爆炸，陸海空交通也大亂，不僅九州新幹線停駛，熊本機場跑道也暫時關閉，直到當地時間晚間7時才重新開放，不少航班轉降福岡機場，虎航昨日2航班延至今天起飛目前仍有空位，華航、星宇則加開班機。

熊本機場昨下午暫時關閉跑道，我國國籍航空部分航班也受影響。虎航IT794 台南-熊本、IT767 熊本-高雄等2航班，由於地震發生當下尚未起飛，盡管熊本機場已於昨晚7時重新開放，但因有宵禁問題，仍延後至今天起飛。虎航今天表示，目前上述2航班均還有空位，旅客可多加使用。

星宇航空台中-熊本JX316航班，原訂昨下午3時從台中起飛、晚間6時15分降落熊本機場，但起飛後地震發生，面臨熊本機場跑道關閉情況，因此星宇航空於台灣時間晚間6時許表示，JX316航班將轉降至福岡國際機場。

星宇航空今表示，今天熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響的旅客，將緊急增派7月29日熊本返回台北加班機JX1847熊本-台北。

此外，凡持星宇航空2026年8月5日前（含）往返熊本之機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。

中華航空昨CI194桃園-熊本航班，原訂下午2時30分從桃園機場起飛、下午5時40分降落熊本機場，同樣也在起飛後遇到熊本機場宣布暫時關閉跑道情況，最終轉降福岡機場。

華航昨晚宣布，由於日本熊本發生地震，凡持本公司2026年8月5日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。

華航今天進一步指出，今（29日）CI394/CI395桃園往返熊本，以及CI198/199高雄往返熊本航班正常營運，另外，特別加開CI2129福岡飛往桃園航班，以A330機型執飛，協助滯留日本的旅客盡速返台。

熊本 強震 熊本地震 日本

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